Спокуслива Кароль в облягаючому комбінезоні розбурхала хвилюючим вигинами

Тіна Кароль нещодавно змінила імідж і розповіла шанувальникам, що любить експериментувати з образами і вітає особистісну трансформацію . Тепер вона - блондинка з густим чубчиком. Співачка не боїться сміливих нарядів навіть у повсякденному житті і з задоволенням демонструє стрункі форми в облягаючих аутфітах.

Це не перший досвід взаємодії артистки з українськимиіТік-токерами - вона вже відвідувала інші будинки і робила з блогерами спільний контент.

Нагадаємо, що раніше Тіна заінтригувала заявою – вона прочитала дитячий вірш, в якому шанувальники побачили натяк на швидке весілля співачки. Пізніше вона відповіла на питання про особисте життя і заявила, що потаємно хоче залишити для себе і не афішувати. Пізніше Тіна зазначила, що у неї більше немає другої половинки, але в подробиці не вдавалася.