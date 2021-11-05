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Спокуслива Кароль в облягаючому комбінезоні розбурхала хвилюючим вигинами

Автор: Styler

Тіна Кароль нещодавно змінила імідж і розповіла шанувальникам, що любить експериментувати з образами і вітає особистісну трансформацію. Тепер вона - блондинка з густим чубчиком. Співачка не боїться сміливих нарядів навіть у повсякденному житті і з задоволенням демонструє стрункі форми в облягаючих аутфітах.

Наприклад, Тіна побувала в українському тік-ток хаус uLove Home і сфотографувалася з його "домочадцями"-блогерами. Фото з'явилися на фан-сторінці співачки в Instagram.

Співачка прийшла до молодих тік-токерів в спокусливому облягаючому комбінезоні сіро-оливкового кольору. На верх вона накинула білосніжний пухнастий довгий кардиган. Тіна доповнила свій образ чорними чобітьми-панчохами на стійкому каблуці.

Тіна Кароль побувала в Тік-ток Хаусі (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники Тіни почали ділитися своїми враженнями від нового іміджу зірки.

  • Зробити фото з народною артисткою України та ще з красунею - для хлопця це успіх
  • Тіна як завжди супер
  • Класний прикид у Тіни
  • Тіна, ти сексі
  • Наскільки Тіна красива, але цей костюм…

Це не перший досвід взаємодії артистки з українськимиіТік-токерами - вона вже відвідувала інші будинки і робила з блогерами спільний контент.

Нагадаємо, що раніше Тіна заінтригувала заявою – вона прочитала дитячий вірш, в якому шанувальники побачили натяк на швидке весілля співачки. Пізніше вона відповіла на питання про особисте життя і заявила, що потаємно хоче залишити для себе і не афішувати. Пізніше Тіна зазначила, що у неї більше немає другої половинки, але в подробиці не вдавалася.

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Тіна Кароль