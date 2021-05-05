Соблазнительная малышка: юная дочь Джуда Лоу показала горячие фото с бойфрендом

20-летняя дочь Джуда Лоу - Айрис - активно ведет свой блог в сети Instagram. И практически ни один ее пост не обходится без фото с любимым парнем .

Сердце одной из самых перспективных и популярных в сети моделей Айрис Лоу уже давно не свободно. 20-летняя девушка встречается с парнем по имени Джайрелл Робертс. Бойфренд старшей дочери Джуда Лоу также увлекается моделингом - он был замечен в нескольких успешных кампейнах.

Айрис Лоу со своим бойфрендом (фото: instagram.com/lirisaw)

На новых фото они позируют вместе на профессиональной площадке, но для какой цели, пока неизвестно. Сама Айрис надела соблазнительный комбинезон с абстрактным рисунком и крупными камнями, который подчеркнул ее стройное тело. Дополнили образ утонченные босоножки, яркий макияж с блестками и дерзкая укладка. А также сочный персик в руках, который девушка прихватила для большего эффекта.

А вот ее мужчина был одет как обычно: в спортивные вещи. Парень даже не снял с лица защитную маску. Возможно, он просто присутствовал на съемках и не удержался от пары горячих кадров со своей возлюбленной.

"Это рай", "Королева", "Ребята, вы что еще не целовались?", "Малышка, ты огонь!", "Я просто одержим тобой", "Ты выглядишь потрясающе", "Горячо", "Ваше использование эмодзи не имеет себе равных", - засыпали их комплиментами фолловеры.