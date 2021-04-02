Соблазнительная невеста: 51-летняя Дженнифер Лопес покорила роскошным телом в свадебном платье

Дженнифер Лопес, которая сейчас снимается в фильме в Доминиканской Республике, показала кадры в соблазнительном и провокационном образе.
Снимки популярной певицы вызвали много разговоров и восторгов. Все дело в том, что Дженнифер позирует в платье, похожем на свадебное.
Дженнифер Лопес в последнее время все время на слуху из-за кризиса со своим партнером Алексом Родригесом. 51-летняя певица и 45-летний бейсболист были на грани расставания, но сумели сохранить отношения. Сейчас Алекс часто навещает любимую на съемках, желая сделать все ради примирения. Но о том, чтобы вернуть былое доверие и страсть, говорить еще рано, как утверждают инсайдеры. Тем не менее, певица своим образом как бы намекнула, что свадьба еще может и состояться.
Дженнифер Лопес к лицу свадебный наряд (фото: instagram.com/jlo)
Дженнифер надела бледно-розовое платье с пышным шлейфом из оборок и выразительным лифом, которое подчеркнуло по-прежнему роскошную фигуру знаменитости. Дополнили наряд грубые ботинки на плоской подошве и со шнуровкой. Бриллиантовые серьги в ушах, лаконичная укладка и вечерний макияж стали завершающими штрихами к образу. Певица выглядит шикарно. Правда, на фото Лопес не удалось скрыть легкую грусть и задумчивость.
Тем не менее, поклонники не стали делать акцент на этом, а обратились к ее красоте и цветущему внешнему виду. "Вау", "Никто не может быть так красив, как она", "Детка, ты так прекрасна", "Этот лук просто все", "Бомба"…
Ранее Дженнифер Лопес показала новую прическу, которая зрительно сделала ее еще более молодой.