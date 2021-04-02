Спокуслива наречена: 51-річна Дженніфер Лопес підкорила розкішним тілом у весільній сукні

Дженніфер Лопес останнім часом весь час на слуху через кризу зі своїм партнером Алексом Родрігесом. 51-річна співачка і 45-річний бейсболіст були на межі розставання, але зуміли зберегти відносини. Зараз Алекс часто відвідує кохану на зйомках, бажаючи зробити все заради примирення. Але про те, щоб повернути колишню довіру і пристрасть, говорити ще рано, як стверджують інсайдери. Тим не менш, співачка своїм луком як би натякнула, що весілля ще може і відбутися.

Дженніфер Лопес до лиця весільне вбрання (фото: instagram.com/jlo)

Дженніфер одягла блідо-рожеве плаття з пишним шлейфом з воланів і виразним ліфом, яке підкреслило як і раніше розкішну фігуру знаменитості. Доповнили вбрання грубі чоботи на плоскій підошві і зі шнурівкою. Діамантові сережки у вухах, лаконічна укладка та вечірній макіяж стали завершальними штрихами до образу. Співачка виглядає шикарно. Щоправда, на фото Лопес не вдалося приховати легкий смуток і задуму.

Співачка на зйомках (фото: instagram.com/galialahav)

Тим не менш, шанувальники не стали робити акцент на цьому, а звернулися до її краси і квітучого зовнішнього вигляду. "Вау", "Ніхто не може бути такий гарний, як вона", "Дитинко, ти така прекрасна", "Цей лук просто все", "Бомба"...