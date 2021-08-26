ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Соблазнительная русалочка: 20-летняя дочь Джуда Лоу засыпала сеть горячими фото с отпуска

Новина українською →
Четверг 26 августа 2021 20:21
Соблазнительная русалочка: 20-летняя дочь Джуда Лоу засыпала сеть горячими фото с отпуска Айрис Лоу (фото: instagram.com/lirisaw)
Автор: RBC.UA

Айрис Лоу сейчас находится в отпуске, девушка путешествует по Европе в компании друзей и бойфренда. Наслаждаясь живописными видами, солнцем и морем, она не забывает снабжать подписчиков жаркими фото.

Новый пост она сделала совсем недавно, и он уже побил рекорды популярности в ее блоге.

Айрис Лоу позирует на корме яхты, одетая в стильный костюм. Белый топ с черным цветочным принтом и длинными завязками на талии дополнила юбка в бельевом стиле из полупрозрачного материала, сверху украшенная полосой из такой же ткани, как верх, а снизу - кружевной оборкой. Дополнили аутфит 20-летней модели многочисленные кольца, браслет, а также несколько рядов подвесок. Не забыла Айрис про очки, которые уже давно перестали выполнять роль только защиты от солнца, а нужны для завершения летнего лука.

Соблазнительная русалочка: 20-летняя дочь Джуда Лоу засыпала сеть горячими фото с отпускаСоблазнительная русалочка: 20-летняя дочь Джуда Лоу засыпала сеть горячими фото с отпускаАйрис Лоу на отдыхе (фото: instagram.com/lirisaw)

В качестве подписи юная наследница популярного актера выбрала несколько эмодзи, которые передают ее отпускное настроение. А поклонники нашли намного больше слов, чтобы описать свой восторг от увиденного. Они хвалят стиль Айрис, а также ее умение выглядеть необычно и соблазнительно. Что ж, сложно не согласиться!

Напомним, недавно Лоу кардинально сменила прическу, сделав стрижку под мальчика. Модель и начинающая актриса призналась, что реакция близких была неоднозначной, но ей все равно.

"В тот день, когда я побрила свою голову, я изменила свою жизнь. Я никогда раньше не делала ничего подобного. Реакция друзей варьировалась от "Зачем ты это сделала?" до "Ты выглядишь как мальчик!" и "Ну ничего, волосы отрастут". Но я просто так уверена в своем решении, что мне все равно", - делится Айрис.

К слову, сейчас девушка снимается в сериале Дэнни Бойла о группе Sex Pistols, где играет Сьюзен Лукас. И, скорее всего, именно ради этой роли Айрис и решилась на такой шаг.

Ранее Айрис Лоу показала, как сочетать сразу два модных принта.

Читайте LITE в Google News
Джуд Лоу Шоу-бизнес Модные тренды
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Появился прогноз погоды на сентябрь 2021: начало осени будет жарким
Появился прогноз погоды на сентябрь 2021: начало осени будет жарким