Соблазнительная теннисистка: Кендалл Дженнер в крошечной юбке похвасталась точеной фигурой

Кендалл Дженнер примерила крошечную плиссированную юбку и топ бледно-зеленого цвета. Наряд отлично подчеркнул, в какой безупречной форме находится звезда. Стройные ноги, тонкая талия, точеные руки и пышная грудь вызвали небывалый ажиотаж в сети.

Стоило одной из самых высокооплачиваемых моделей запостить снимок, как на нее обрушился шквал комплиментов. "Ты не можешь быть красивее", "Это тело!", "Огонь", "Ты супер", "Я в восторге", - восхищаются поклонники.

Кендалл Дженнер на корте (фото: instagram.com/kendalljenner)

К слову, модель намного менее активна в сети, чем ее сестры. Кендалл любит показывать только рабочие проекты, а о личной жизни молчит. Инсайдеры долго утверждали, что Дженнер не может определиться с мужчиной, так как вокруг нее масса воздыхателей.

Тем не менее, на 14-е февраля Кендалл не удержалась и выложила совместное фото с бойфрендом. Им оказался 24-летний игрок NBA, лидер "Финикс Санз" Девин Букер.