Спокуслива тенісистка: Кендалл Дженнер в крихітній спідниці похвалилася витонченою фігурою

Кендалл Дженнер продовжує демонструвати, що любов до спорту - вірний спосіб залишатися енергійною і блищати витонченою фігурою.
Дівчина приміряла новий стильний лук для тренувань, в якому виглядає неймовірно спокусливо.
Кендалл Дженнер приміряла крихітну плісировану спідницю і топ блідо-зеленого кольору. Вбрання відмінно підкреслило, в якій бездоганній формі знаходиться зірка. Стрункі ноги, тонка талія, точені руки і пишні груди викликали небувалий ажіотаж в мережі.
Варто було одній з найбільш високооплачуваних моделей запостити знімок, як на неї обрушився шквал компліментів. "Ти не можеш бути красивіше", "Це тіло!", "Вогонь", "Ти супер", "Я у захваты", - захоплюються шанувальники.
До слова, модель набагато менш активна в мережі, ніж її сестри. Кендалл любить показувати тільки робочі проекти, а про особисте життя мовчить. Інсайдери довго стверджували, що Дженнер не може визначитися з чоловіком, так як навколо неї маса шанувальників.
Проте, на 14-е лютого Кендалл не втрималася і виклала спільне фото з бойфрендом. Ним виявився 24-річний гравець NBA, лідер "Фінікс Санз" Девін Букер.
Раніше дівчина показала стильну зйомку для глянцю, де блищить у відвертому комбінезоні.