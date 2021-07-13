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Соблазнительная йогиня: 51-летняя Кэтрин Зета-Джонс покорила подтянутой фигурой в купальнике

Автор: RBC.UA

Еще одна любительница йоги среди знаменитостей - голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс.

Супруга Майкла Дугласа записала видео, на котором показала комплекс базовых асан. Получилось необычно эстетично и соблазнительно!

Кэтрин Зета-Джонс в ролике одета только в черный купальник с высокими вырезами на бедрах и внушительным - на спине. Волосы она распустила, а с глаз не стала снимать солнцезащитные очки. Кажется, идея заняться йогой возникла у нее сразу после купания в море.

Кэтрин Зета-Джонс обожает йогу (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Стройное подтянутое тело Кэтрин в видео предстало во всей красе. 51-летняя звезда выглядит так роскошно, что с первого взгляда многие фолловеры подумали, что в ролике ее дочь.

"Easy like Sunday morning", - процитировала Зета-Джонс строчку из популярной песни. А в ответ получила шквал комплиментов и похвал: "Вау! Выглядишь потрясающе!", "Цель", "Так круто!", "Выглядит супер! А я только что закончила балетную тренировку", "Невероятная женщина". Что ж, она их действительно заслужила!

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Напомним, недавно Кэтрин также показала новые фото со своим 76-летним мужем. Пара, которая уже более 20 лет состоит в браке, по-прежнему счастлива.

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