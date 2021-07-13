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Спокуслива йогиня: 51-річна Кетрін Зета-Джонс підкорила підтягнутою фігурою в купальнику

Автор: RBC.UA

Ще одна любителька йоги серед знаменитостей - голлівудська актриса Кетрін Зета-Джонс.

Дружина Майкла Дугласа записала відео, на якому показала комплекс базових асан. Вийшло незвично естетично і спокусливо!

Кетрін Зета-Джонс в ролику одягнена тільки в чорний купальник з високими вирізами на стегнах і значним - на спині. Волосся вона розпустила, а з очей не стала знімати сонцезахисні окуляри. Здається, ідея зайнятися йогою виникла у неї відразу після купання в морі.

Кетрін Зета-Джонс обожнює йогу (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Струнке підтягнуте тіло Кетрін у відео постало у всій красі. 51-річна зірка виглядає так розкішно, що з першого погляду багато фоловерів подумали, що в ролику її дочка.

"Easy like Sunday morning", - процитувала Зета-Джонс рядок з популярної пісні. А у відповідь отримала шквал компліментів і похвал: "Вау! Виглядаєш приголомшливо!", "Мета", "Так круто!", "Виглядає супер! А я тільки що закінчила балетне тренування", "Неймовірна жінка". Що ж, вона їх дійсно заслужила!

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Нагадаємо, нещодавно Кетрін також показала нові фото зі своїм 76-річним чоловіком. Пара, яка вже більше 20 років перебуває у шлюбі, як і раніше, щаслива.

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