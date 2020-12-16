Соблазнительно и гениально: Ким Кардашян в одном белье раскрыла секрет точеной фигуры

Ким Кардашьян обожает провоцировать публику. Не даром звезда реалити шоу и Instagram разбогатела благодаря своей узнаваемости и предпринимательской жилке. Она наверняка знает, чем привлечь внимание аудитории и часто позволяет себе позировать в микробикини и белье, вызывая бурные обсуждения в сети. В этот раз звезда решила сообщить поклонникам свой маленький секрет, который помогает сделать фигуру более точеной, а изгибы – сексуальными и женственными.

Так, Ким Кардашьян-Уэст показала фото в утягивающем белье телесного цвета и видео чудо-комплекта в действии – она надела поверх белоснежное платье, которое село как влитое и подчеркнуло аппетитные округлости звезды, искусно скрыв все несовершенства. Соответствующая публикация появилась в Instagram звезды реалити-шоу.

На фото знаменитость красуется в облегающих корректирующих утягивающих шортах и лифчике собственной марки. Она сделала традиционный яркий мейкап с акцентом на глаза и четко очертила контур губ, накрасив их любимой помадой телесного оттенка. Ким запрокинула руки за голову и в упор всматривается в объектив фотографа.

Ким Кардашьян сама рекламирует корректирующее белье собственной марки (фото: instagram.com/kimkardashian)

В опубликованном ранее ролике 40-летняя звезда примеряет белое облегающее платье с пикантным вырезом на спине. Ким рассказала, что всегда надевает под одежду белье своего бренда Skims. Оно способно выделить ее тонкую талию и сгладить недостатки на широких бедрах, а специальное утягивающее трико с открытой спиной позволяет ей носить смелые вечерние наряды. Стоимость белья составляет $75 ( около 2086 грн) и оно представлено в пяти различных цветах.

Недавно Ким Кардашьян устроила красочный фотосет во фрацузском стиле в атласном костюме от Dior.