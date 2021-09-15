Я собой довольна: MamaRika поразила фигурой в купальнике через полтора месяца после родов

32-летняя MamaRika запечатлена во дворе своего дома в Одессе, где у них есть и бассейн. Звезда с радостью поделилась, что врачи наконец разрешили ей постепенно возвращаться к привычному ритму жизни, поэтому звезда не упускает случая и последние теплые дни проводит у воды, а также планирует вернуться к спорту.

Первое время после кесарева сечения все это певице было запрещено. Однако она все равно может похвастаться весьма подтянутой фигурой.

MamaRika показала фигуру в купальнике после родов (фото: instagram.com/mamarika_official)

"Наконец врачи дали добро залезть в басик (все же после операции), и я осознала, что же влезла в свой маленький купальник. Ежедневные процедуры, которые я делаю сама, без массажистов и т.д., дают результат. На спорт тоже благословили - планирую постепенно врываться. Конечно, еще есть много над чем работать, и мое тело еще не пришло в мою идеальную форму. По-чесноку, несколько лишних килограммов еще гуляют, а точнее целых четыре. Но на данный момент я собой довольна, дальше - больше", - рассказала молодая мама.

Подписчики пришли в восторг от того, в какой форме певица, и засыпали ее комплиментами и вопросами.