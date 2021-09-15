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Я собою задоволена: MamaRika вразила фігурою в купальнику через півтора місяці після пологів

Автор: Марина Настевич

Українська співачка MamaRika, яка вперше стала мамою в серпні, показала, як виглядає її фігура через півтора місяці після народження сина. До слова, артистці довелося робити кесарів розтин.

У своєму Instagram Анастасія Кочетова (справжнє ім'я виконавиці) поділилася знімками, на яких вона позує в чорному роздільному купальнику на тлі басейну.

32-річна MamaRika зображена у дворі свого будинку в Одесі, де у них є і басейн. Зірка з радістю поділилася, що лікарі нарешті дозволили їй поступово повертатися до звичного ритму життя, тому зірка не упускає випадку і останні теплі дні проводить біля води, а також планує повернутися до спорту.

Перший час після кесаревого розтину все це співачці було заборонено. Однак вона все одно може похвалитися вельми підтягнутою фігурою.

MamaRika показала фігуру в купальнику після пологів (фото: instagram.com/mamarika_official)

"Нарешті лікарі дали добро залізти в басік (все ж таки після операції), і я усвідомила, що таки влізла у свій найменший купальник. Щоденні процедури, які я роблю сама, без масажистів і т.д. дають результат. На спорт теж благословили - планую поступово вриватись. Звичайно, ще є багато над чим працювати, і моє тіло ще не прийшло в мою ідеальну форму. По-чєсноку, кілька зайвих кг ще гуляють, а точніше цілих 4. Але на даний момент я собою задоволена, далі - більше", - розповіла молода мама.

Підписники прийшли в захват від того, в якій формі співачка, і засипали її компліментами і питаннями.

  • Прекрасна форма
  • Ти супер
  • Яка фігура
  • Яяяяяккккк??? Як так швидко прийти у форму
  • Красуня
  • Шикарна мама
  • Ти шикарно виглядаєш
  • Настя. У Вас ідеальна фігура!
  • Круто, молодчинка!
  • Фігура хороша, куди ще худнути?
  • У цій формі ви прекрасні, худнути більше не треба!
  • Дуже добре виглядаєте, які вправи ви використовуєте?

Нагадаємо, раніше MamaRika розповіла про перші тижні материнства і розкрила вартість пологів.

Ми також писали, що MamaRika з чоловіком Сергієм Середою розкрили подробиці непростих пологів.

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MamaRika