Сочный персик: Эмили Ратаковски в облегающем платье восхитила роскошным телом

Эмили Ратаковски находится на последних месяцах беременности, но все еще продолжает демонстрировать соблазнительные луки. Новый из них появился на странице модели и бизнесвумен несколько часов назад. Эмили сидит в машине в ярко-оранжевом платье, которое облегает ее формы. Рядом находится и муж Эмили, Себастьян Бир-Макклард, который положил руку на живот жене.

Поклонники, которые уже не могут дождаться, когда произойдет пополнение в знаменитой семье, наперебой стали писать комментарии. "Это самое главное", "Все, что имеет значение - это семья", "Не могу дождаться", "Милый животик, наслаждайся каждым моментом. Поздравляю", "Так мило", "Какая же ты красивая", "Вау, какое платье", "Самая красивая мама", "Персик", - не могут остановиться фанаты.

Эмили Ратаковски с мужем (фото: instagram.com/emrata)

К слову, недавно Эмили ответила на ряд провокационных вопросов о своей внешности. Звезда рассказала, что на самом деле она не прибегала к уколам красоты, чтобы ее губы выглядели такими полными. Дело в том, что фолловеры отметили ранее: с беременностью губы стали намного более пухлыми.

"Беременным даже нельзя делать инъекции. Объем крови у женщин увеличивается на 50%, поэтому во время беременности у них могут немного припухнуть лицо и губы", - пояснила Ратаковски поклонникам.

Ранее звезда показала фигуру в купальнике.