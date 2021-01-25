Соковитий персик: Емілі Ратаковскі у відвертій сукні захопила розкішним тілом

Емілі Ратаковскі перебуває на останніх місяцях вагітності, але все ще продовжує демонструвати спокусливі луки. Новий з них з'явився на сторінці моделі і бізнесвумен кілька годин тому. Емілі сидить в машині в яскраво-помаранчевому платті, яке облягає її форми. Поруч знаходиться і чоловік Емілі, Себастьян Бір-Макклард, який поклав руку на живіт дружині.
Шанувальники, які вже не можуть дочекатися, коли відбудеться поповнення у знаменитій сім'ї, навперебій стали писати коментарі. "Це найголовніше", "Все, що має значення - це сім'я", "Не можу дочекатися", "Милий животик, насолоджуйся кожним моментом. Вітаю", "Так мило", "Яка ж ти красива", "Вау, яке плаття", "Найгарніша мама", "Персик", - не можуть зупинитися фанати.
До речі, нещодавно Емілі відповіла на ряд провокаційних запитань щодо своєї зовнішності. Зірка розповіла, що насправді вона не вдавалася до уколів краси, щоб її губи виглядали такими повними. Справа в тому, що фолловери відзначили раніше: з вагітністю губи стали набагато більш пухкими.
"Вагітним не можна робити ін'єкції. Об'єм крові у жінок збільшується на 50%, тому під час вагітності у них можуть трохи припухнуть обличчя і губи", - пояснила Ратаковскі шанувальникам.
Раніше зірка показала фігуру в купальнику.