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Соковитий персик: Емілі Ратаковскі у відвертій сукні захопила розкішним тілом

Автор: Lite

Емілі Ратаковскі перебуває на останніх місяцях вагітності, але все ще продовжує демонструвати спокусливі луки. Новий з них з'явився на сторінці моделі і бізнесвумен кілька годин тому. Емілі сидить в машині в яскраво-помаранчевому платті, яке облягає її форми. Поруч знаходиться і чоловік Емілі, Себастьян Бір-Макклард, який поклав руку на живіт дружині.

Шанувальники, які вже не можуть дочекатися, коли відбудеться поповнення у знаменитій сім'ї, навперебій стали писати коментарі. "Це найголовніше", "Все, що має значення - це сім'я", "Не можу дочекатися", "Милий животик, насолоджуйся кожним моментом. Вітаю", "Так мило", "Яка ж ти красива", "Вау, яке плаття", "Найгарніша мама", "Персик", - не можуть зупинитися фанати.

Емілі Ратаковскі з чоловіком (фото: instagram.com/emrata)

До речі, нещодавно Емілі відповіла на ряд провокаційних запитань щодо своєї зовнішності. Зірка розповіла, що насправді вона не вдавалася до уколів краси, щоб її губи виглядали такими повними. Справа в тому, що фолловери відзначили раніше: з вагітністю губи стали набагато більш пухкими.

"Вагітним не можна робити ін'єкції. Об'єм крові у жінок збільшується на 50%, тому під час вагітності у них можуть трохи припухнуть обличчя і губи", - пояснила Ратаковскі шанувальникам.

Раніше зірка показала фігуру в купальнику.

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Новини України мамаЭмили Ратаковски