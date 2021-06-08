София Ротару трогательно обратилась к племяннице по особому поводу

"Соня и Олег, я вас поздравляю с годовщиной вашей совместной жизни. Я вам желаю кепкого здоровья, счастья, вечной любви и самого лучшего. С годовщиной вас!" - обратилась она к паре.

Скриншот (instagram.com/sofiarotaru.official)

Sonya Kay публиковала на своей странице в Instagram памятный романтичный свадебный кадр, где влюбленные запечатлены за минуту до поцелуя. Также можно увидеть, как Соня и Олег расписываются, и полюбоваться счастливыми молодоженами на других атмосферных кадрах.

Соня поделилсь памятными фото со свадьбы (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

"Сьогодні рік нашій сім‘ї! Я дякую долі за те, що зустріла тебе! Ти моє серце, моя опора ти мій найкращій друг! Люблю тебе безмежно!" - оставила Соня послание супругу.

В сторис девушка показала еще парочку кадров из семейного архива, подписав их "Наш день. Люблю". Также она показала роскошный нежный букет из бело-розовых роз, который презентовал ей супруг.

Соня призналась в любви мужу (фото: instagram.com/sonyakayofficial)