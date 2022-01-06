Сохранить самое ценное: жена Комарова восхитила особым семейным кулинарным шедевром

"Еще с детства помню щедрый стол, который накрывала с бабушкой до Сочельника, ту магическую атмосферу, ожидание первой звезды... Для меня Рождество всегда было одним из самых больших семейных праздников. И хотя со временем многие давние рождественские традиции теряются, хочется сохранить самое ценное – семейное единение", - написала Александра.

Александра восхитила семейным праздничным пирогом (фото: instagram.com/aakucherenko)

По словам девушки, постный пирог обладает ярко выраженным вкусом и не менее аппетитным и запоминающимся ароматом. В его состав, кроме привычных ингредиентов для теста, входят ваниль, корица, изюм, орехи, цукаты, сок и цедра апельсина и лимона.

Каждый год семья по-разному украшает пирог и декор не повторяется.

"На этот раз использовали классические новогодние цвета: зеленые веточки розмарина олицетворяют жизнь и развитие, красные ягоды калины и клюквы символизируют любовь, а белая помадка из сахарной пудры и лимона – чистоту и добро. Все это мы призываем в новый год для нашей семьи!" – пояснила Александра.

Александра показала особое праздничное лакомство на Рождество (фото: instagram.com/aakucherenko)

Поклонники восхитились красотой и хозяйственностью жены Дмитрия Комарова и засыпали ее комплиментами.