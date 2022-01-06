Зберегти найцінніше: дружина Комарова захопила особливим сімейним кулінарним шедевром

"Ще з дитинства пам'ятаю щедрий стіл, який накривала з бабусею до Святвечора, ту магічну атмосферу, очікування першої зірки... Для мене Різдво завжди було одним з найбільших сімейних свят. І хоча з часом багато давніх різдвяних традицій губляться, хочеться зберегти найцінніше - сімейне єднання", - написала Олександра.

Олександра захопила сімейним святковим пирогом (фото: instagram.com/aakucherenko)

За словами дівчини, пісний пиріг має яскраво виражений смак і володіє не менш апетитним і незабутнім ароматом. До його складу, крім звичних інгредієнтів для тіста, входять ваніль, кориця, родзинки, горіхи, цукати, сік і цедра апельсина і лимона.

Щороку сім'я по-різному прикрашає пиріг і декор не повторюється.

"Цього разу використовували класичні новорічні кольори: зелені гілочки розмарину уособлюють життя і розвиток, червоні ягоди калини і журавлини символізують любов, а біла помадка з цукрової пудри і лимона – чистоту і добро. Все це ми закликаємо в Новий рік для нашої сім'ї!"- пояснила Олександра.

Олександра показала особливі святкові ласощі на Різдво (фото: instagram.com/aakucherenko)

Шанувальники захопилися красою і господарністю дружини Дмитра Комарова і засипали її компліментами.