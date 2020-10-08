Соседов сделал заявление о сексе между Галкиным и Пугачевой

Сергей Соседов, музыкальный критик, известный своим острым языком, сделал недавно заявление о сексуальной жизни между Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

Соседов открыто заявил, что Примадонна никогда не занималась сексом с юмористом, а их романтические отношения - лишь игра на публику. Об этом пишет "Собеседник".

"Секс между Аллой и Максимом - это совершенно глупая тема. Здесь даже обсуждать нечего! У них не любовный, а деловой союз. Они вместе только потому, что им так выгодно. Я уже не раз об этом говорил!" - возмутился критик.

Интересно, что Алла Борисовна в одном из интервью заявляла, что при первом же знакомстве с будущим мужем захотела как можно быстрее оказаться с ним в одной постели.

"Это все чистая игра на публику. То, что говорит Алла, всерьез воспринимать нельзя. Ей нужно постоянно играть, изображать радость, устраивать шоу. Ей уже за 70! Что нужно женщине в этом возрасте? Вы разве не знаете? Тогда спросите у женщин. О сексе в этом возрасте уже никто не думает!" - уверен Соседов.

Максим Галкин и Алла Пугачева вступили в брак в 2011 году. Сейчас юмористу 44 года, а певице 71. Они воспитывают двоих детей, которые родились от суррогатной матери.

К слову, совсем недавно Алла Пугачева в веснушках озадачила фанатов помолодевшим внешним видом.

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