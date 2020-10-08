Сосєдов зробив заяву про секс між Галкіним і Пугачовою

Сергій Сосєдов, музичний критик, відомий своїм гострим язиком, зробив нещодавно заяву про сексуальне життя між Аллою Пугачовою та Максимом Галкіним.

Сосєдов відкрито заявив, що Примадонна ніколи не займалася сексом з гумористом, а їхні романтичні стосунки - лише гра на публіку. Про це пише "Собеседник".

"Секс між Аллою і Максимом - це абсолютно дурна тема. Тут навіть обговорювати нічого! У них не любовний, а діловий союз. Вони разом тільки тому, що їм так вигідно. Я вже не раз про це говорив!" - обурився критик.

Цікаво, що Алла Борисівна в одному з інтерв'ю заявила, що при першому ж знайомстві з майбутнім чоловіком захотіла якомога швидше опинитися з ним в одному ліжку.

"Це все чиста гра на публіку. Те, що каже Алла, серйозно сприймати не можна. Їй потрібно постійно грати, зображати радість, влаштовувати шоу. Їй вже за 70! Що потрібно жінці в цьому віці? Ви хіба не знаєте? Тоді запитайте у жінок. Про секс в цьому віці вже ніхто не думає!" - впевнений Сосєдов.

Максим Галкін і Алла Пугачова одружилися у 2011 році. Зараз гумористу 44 роки, а співачці 71. Вони виховують двох дітей, які народилися від сурогатної матері.

До речі, зовсім недавно Алла Пугачова у веснянках спантеличила фанатів молодим зовнішнім виглядом.

Раніше українська поп-зірка Ольга Горбачова шокувала зізнанням про те, що перший секс з чоловіком Юрієм Нікітіним став причиною розлучення.