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Она совершенна: полуобнаженная Белла Хадид восхитила точеной фигурой

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США, Четверг 02 сентября 2021 15:29
Она совершенна: полуобнаженная Белла Хадид восхитила точеной фигурой Белла Хадид (фото: instagram.com/maryphillips)
Автор: RBC.UA

Белла Хадид показала новую рекламную кампанию. 24-летняя супермодель стала лицом бренда, выпускающего напитки, призванные помочь физическому и эмоциональному состоянию. Чтобы привлечь внимание к продукту, девушка снялась обнаженной.

Снимки она выложила в своем блоге сети Instagram.

В новой съемке Белла Хадид позирует в свободной белой рубашке, надетой на голое тело. А позже - и вовсе без нее. Голую грудь девушка прикрывает экзотическим цветком. Модели сделали нейтральный макияж, который подчеркнул совершенные черты младшей из сестер Хадид. А также ее цветущий внешний вид: гладкая нежная кожа, которая буквально светится здоровьем, длинные густые волосы, уложенные в натуральную укладку, и радостное настроение - все это передают кадры.

Белла призналась, что уже давно стала поклонницей данного продукта, а потому рекламировать его считает своей обязанностью. Поклонники отметили, что выглядит модель просто совершенно и они мечтают попробовать напиток.

Она совершенна: полуобнаженная Белла Хадид восхитила точеной фигуройОна совершенна: полуобнаженная Белла Хадид восхитила точеной фигуройОна совершенна: полуобнаженная Белла Хадид восхитила точеной фигуройОна совершенна: полуобнаженная Белла Хадид восхитила точеной фигуройБелла Хадид в новой съемке (фото: instagram.com/bellahadid)

К слову, недавно Белла рассказала о своей первой работе. Несмотря на то что красавица родилась в обеспеченной семье: ее отец - американский мультимиллионер палестинского происхождения занимается строительством роскошных отелей и особняков, девушка всего добивалась в жизни сама. Так, уже в 15 лет она отправилась работать в закусочную. Такой опыт Белла вспоминает с теплотой и благодарностью, ведь он труд дал ей закалку и помог достичь вершин, которые она имеет сейчас.

Ранее мы писали, что Белла и Джиджи Хадид порадовали совместными сниками.

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