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Спасает от стрессов и боли: Никитюк в купальнике поделилась действенным лайфхаком

Автор: Lite

Леся Никитюк отдыхает в Турции и не оставляет поклонников без горячего контента – она с удовольствием демонстирует откровеные курортные наряды и устраивает фотосет в купальниках. Телезвезда улетела на девичник и теперь от души веселится с подругами. Не обходиться без искрометного юмора ведущей.

Леди Ле вновь раззадорила сеть горячими пляжными кадрами в монокини, которые появились на ее странице в Instagram.

Леся выбрала атмосферные живописные виды – горы, покрытые зеленью и протяжный галечный пляж. Она облачилась в слитный черный купальник с большой надписью. Монокини выгодно подчеркнул стройные формы ведущей, а ее длинные ноги давно стали предметом зависти и поводом для коплиментов для ее поклонников. Глаза она спрятала за стеклами солнечных очков трендовой формы. Одном из фото ведущая отправляет в камеру чувственный воздушный поцелуй.

"Кажуть, що йога і кардіо, рятує від стресів, болю і печалі. Воно то так, але коли вже і це не допомагає, збирайте подруг і просто летіть геть! Кудись на моречко, в хороший готельчик... побільше купальників і гарного шмаття! Зробіть собі пригоду, організуйте девичник. Побільше коктейлів. VIP тамада на связі", - поделилась собственным рецептом перезагрузки Леди Ле.

Леся показала роскошные точеные формы (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На Лесю моментально обрушилось цунами комплиментов. Ее даже внезапно сравнили со Светланой Лободой, отметив их внешнее сходство.

  • Шикарная
  • Прекрасно
  • Вау! Какая же вы шикарная
  • Очень красивая
  • Боже, я сначала подумала что это Лобода, а это Леся такая красотка
  • Крутая!
  • Ох уж эти ноги, не оторвать взгляд
  • Сочная Леся

Напомним, что ранее Леся Никитюк в эффектном образе засветила упругую грудь.

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Новости Украины Леся Никитюк