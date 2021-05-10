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Рятує від стресів і болю: Нікітюк у купальнику поділилася дієвим лайфхаком

Автор: Lite

Леся Нікітюк відпочиває в Туреччині і не залишає шанувальників без гарячого контенту - вона із задоволенням демонструє відверті курортні вбрання і влаштовує фотосет в купальниках. Телезірка полетіла на дівич-вечір і тепер від душі веселиться з подругами. Не обходитися без іскрометного гумору ведучої.

Леді Ле знову розохотила мережу гарячими пляжними кадрами в монокіні, які з'явилися на її сторінці в Instagram.

Леся вибрала атмосферні мальовничі краєвиди - гори, вкриті зеленню і протяжний гальковий пляж. Вона вбралася в злитий чорний купальник з великим написом. Монокіні вигідно підкреслив стрункі форми ведучої, а її довгі ноги давно стали предметом заздрості і приводом для копліментів для її шанувальників. Очі вона сховала за склом сонячних окулярів трендової форми. Одному з фото ведуча відправляє в камеру чуттєвий повітряний поцілунок.

"Кажуть, що йога і кардіо, рятує від стресів, болю і печалі. Оно то так, але коли вже і це не допомагає, збирайте подруг і просто летіти геть! Кудись на моречко, в хороший готельчик... побільше купальників і гарного шмаття! Зробіть собі пригоду, організуйте дівич-вечір. Побільше коктейлів. VIP тамада на зв'язку", - поділилася власним рецептом перезавантаження Леді Ле.

Леся показала розкішні точені форми (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На Лесю моментально обрушилося цунамі компліментів. Її навіть раптово порівняли зі Світланою Лободою, зазначивши їх зовнішню схожість.

  • Шикарна
  • Прекрасно
  • Вау! Яка ж ви шикарна
  • Дуже красива
  • Боже, я спочатку подумала що це Лобода, а це Леся така красуня
  • Крута!
  • Ох вже ці ноги, не відірвати погляд
  • Соковита Леся

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк в ефектному образі засвітила пружні груди.

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Новини України Леся Нікітюк