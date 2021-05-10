Рятує від стресів і болю: Нікітюк у купальнику поділилася дієвим лайфхаком

Леся вибрала атмосферні мальовничі краєвиди - гори, вкриті зеленню і протяжний гальковий пляж. Вона вбралася в злитий чорний купальник з великим написом. Монокіні вигідно підкреслив стрункі форми ведучої, а її довгі ноги давно стали предметом заздрості і приводом для копліментів для її шанувальників. Очі вона сховала за склом сонячних окулярів трендової форми. Одному з фото ведуча відправляє в камеру чуттєвий повітряний поцілунок.

"Кажуть, що йога і кардіо, рятує від стресів, болю і печалі. Оно то так, але коли вже і це не допомагає, збирайте подруг і просто летіти геть! Кудись на моречко, в хороший готельчик... побільше купальників і гарного шмаття! Зробіть собі пригоду, організуйте дівич-вечір. Побільше коктейлів. VIP тамада на зв'язку", - поділилася власним рецептом перезавантаження Леді Ле.

Леся показала розкішні точені форми (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На Лесю моментально обрушилося цунамі компліментів. Її навіть раптово порівняли зі Світланою Лободою, зазначивши їх зовнішню схожість.