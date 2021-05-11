Спасибо за чудо: Горбунов растрогал нежностью с Осадчей на яхте

Катя и Юрий запечатлены крупным планом на яхте. Катя обнимает мужа и они оба смотрят в камеру и счастливо улыбаются, закатное солнце играет на их лицах.

"Дякую тобі, кохана, за чудо!" - подписал фото Юрий. Он добавил к тексту пару хэштегов, среди которых был #ждемребенка.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают в Турции (фото:instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники ринулись поздравлять супругов и не могли ними налюбоваться.

Желаю Вам хорошенькую девочку

Любовь увеличивается!

Очень красивые

Вы супер

Поздравляем, самая красивая пара нашего шоу-бизнеса

Вы чудесная пара

Это прекрасно

Вы хорошая и гармоничная пара

Катя, Вам беременность очень идет. Вы светитесь будто ангел

К слову, Юрий как-то проговорился, что мечтает о дочке. Похоже, Катя готова воплотить его мечту в реальность – многие поклонники звездной пару считают, что они ждут именно девочку.