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Спасибо за чудо: Горбунов растрогал нежностью с Осадчей на яхте

Автор: Lite

Катя Осадчая и Юрий Горбунов проводят незабываемое время в Турции с сыночком Иваном. Счасливая семья релаксирует у моря, рассекает на яхте, наслаждается местными достопримечательностями и природой, а также не забывает делиться своими фотовечатлениями.

Ведущий разместил в Instagram солнечное, полное счастья селфи с женой.

Катя и Юрий запечатлены крупным планом на яхте. Катя обнимает мужа и они оба смотрят в камеру и счастливо улыбаются, закатное солнце играет на их лицах.

"Дякую тобі, кохана, за чудо!" - подписал фото Юрий. Он добавил к тексту пару хэштегов, среди которых был #ждемребенка.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают в Турции (фото:instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники ринулись поздравлять супругов и не могли ними налюбоваться.

  • Желаю Вам хорошенькую девочку
  • Любовь увеличивается!
  • Очень красивые
  • Вы супер
  • Поздравляем, самая красивая пара нашего шоу-бизнеса
  • Вы чудесная пара
  • Это прекрасно
  • Вы хорошая и гармоничная пара
  • Катя, Вам беременность очень идет. Вы светитесь будто ангел

К слову, Юрий как-то проговорился, что мечтает о дочке. Похоже, Катя готова воплотить его мечту в реальность – многие поклонники звездной пару считают, что они ждут именно девочку.

Кстати, Юрий отлично умеет водить яхту – в июне прошлого года он похвастался тем, что стал шкипером. Вместе с женой и сыном они неоднократно катались по Днепру, и ведущий уверено ощущал себя за штурвалом. Судя по всему, пара взяла на прокат яхту и колесит вдоль турецкого побережья, а Юрий и сам не прочь время от времени побыть за рулем.

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Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов