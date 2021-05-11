Спасибі за диво: Горбунов зворушив ніжністю з Осадчою на яхті

Катя Осадча та Юрій Горбунов проводять незабутній час у Туреччині з синочком Іваном. Щаслива сім'я релаксує біля моря, розсікає на яхті, насолоджується місцевими пам'ятками і природою, а також не забуває ділитися своїми фотовраженнями.
Ведучий розмістив в Instagram сонячне, повне щастя селфі з дружиною.
Катя і Юрій зображені крупним планом на яхті. Катя обіймає чоловіка і вони обоэ дивляться в камеру і щасливо посміхаються, західне сонце грає на їхніх обличчях.
"Дякую тобі, кохана, за диво!" - підписав фото Юрій. Він додав до тексту пару хештегів, серед яких був #жчекаємодитину.
Катя Осадча та Юрій Горбунов відпочивають у Туреччині (фото:instagram.com/gorbunovyuriy)
Шанувальники кинулися вітати подружжя і не могли ними намилуватися.
До слова, Юрій якось проговорився, що мріє про доньку. Схоже, Катя готова втілити його мрію в реальність - багато шанувальників зіркової пари вважають, що вони чекають саме дівчинку.
До речі, Юрій відмінно вміє водити яхту - в червні минулого року він похвалився тим, що став шкіпером. Разом з дружиною і сином вони неодноразово каталися по Дніпру, і ведучий впевнено відчував себе за штурвалом. Судячи з усього, пара взяла на прокат яхту і їздить уздовж турецького узбережжя, а Юрій і сам не проти час від часу побути за кермом.