RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Спасибі за диво: Горбунов зворушив ніжністю з Осадчою на яхті

Автор: Lite

Катя Осадча та Юрій Горбунов проводять незабутній час у Туреччині з синочком Іваном. Щаслива сім'я релаксує біля моря, розсікає на яхті, насолоджується місцевими пам'ятками і природою, а також не забуває ділитися своїми фотовраженнями.

Ведучий розмістив в Instagram сонячне, повне щастя селфі з дружиною.

Катя і Юрій зображені крупним планом на яхті. Катя обіймає чоловіка і вони обоэ дивляться в камеру і щасливо посміхаються, західне сонце грає на їхніх обличчях.

"Дякую тобі, кохана, за диво!" - підписав фото Юрій. Він додав до тексту пару хештегів, серед яких був #жчекаємодитину.

Катя Осадча та Юрій Горбунов відпочивають у Туреччині (фото:instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники кинулися вітати подружжя і не могли ними намилуватися.

  • Бажаю вам гарненьку дівчинку
  • Любов збільшується!
  • Дуже красиві
  • Ви супер
  • Вітаємо, найкрасивіша пара нашого шоу-бізнесу
  • Ви чудова пара
  • Це прекрасно
  • Ви хороша і гармонійна пара
  • Катя, вам вагітність дуже личить. Ви світитеся ніби янгол

До слова, Юрій якось проговорився, що мріє про доньку. Схоже, Катя готова втілити його мрію в реальність - багато шанувальників зіркової пари вважають, що вони чекають саме дівчинку.

До речі, Юрій відмінно вміє водити яхту - в червні минулого року він похвалився тим, що став шкіпером. Разом з дружиною і сином вони неодноразово каталися по Дніпру, і ведучий впевнено відчував себе за штурвалом. Судячи з усього, пара взяла на прокат яхту і їздить уздовж турецького узбережжя, а Юрій і сам не проти час від часу побути за кермом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов