Среди ледяного безмолвия: Даша Астафьева показала клип, снятый в Исландии

Яркая представительница украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева представила видео на песню “Белая рубашка”. Режиссером клипа стал Иван Кваша, а сами съемки проходили в стране впечатляющих видов и ледяного безмолвия — Исландии.

Как рассказывает певица, “Белая рубашка” — это единственная видеоработа в её творческом “багаже”, на которую изначально не было идеи: лишь состояние, которое и хотелось передать зрителю.

“Так сложилось, что я оказалась в Исландии в компании творческих людей. Я очень благодарна, что у всех нас было единое настроение снять красивую и, мне кажется, действительно масштабную работу! После неё я понимаю, что живописные места в сочетании с текстом, смыслом и проделанной работой дают такой потрясающий результат!” — прокомментировала Даша.

Для Астафьевой это было первым путешествием в Исландию, связанным со стихийными открытиями в жизни.

“Невозможно описать словами, какие переживания у меня были внутри, но всё это чувствуется в видео. Мне хотелось передать чистоту и настоящую энергию момента, чтобы каждый испытал это, знакомился, узнавал и ценил момент в своей жизни”, - отметила артистка.

Немаловажным является и то, какой именно певица возникнет в кадре. Ей, по сути, удалось сделать практически невозможное: в лёгкой воздушной одежде “противостоять” невообразимому холоду "Страны льдов". Этим она подчеркнула идею того, что за любой красотой стоит борьба с испытаниями.

“В Исландию я взяла с собой просто чемодан вещей, которые откликнулись мне по состоянию души на тот момент и соответствовали смыслу песни. Конечно, всё очень изменилось! То, чего мы не знаем, в итоге оказывается совсем другим… Мне хочется, чтобы всё увиденное в видео зрители ассоциировали с каким-то моментом своей жизни!” - поделилась Астафьева.

Даша Астафьева восхитила атмосферным видео из Исландии (фото: пресс-служба певицы)

Поклонники позитивно оцеили новую видеоработу Даши, о чем сообщили в комментариях.

Дашуль, невероятно красивая песня и ты! Нежность и гармония, а природа какая!

Очень клевый клип. Мне понравился.

Песня и клип просто огонь. Прям мурашки по коже. Даша как всегда сногсшибательна и великолепна

Ролик очень красивый. Еще таких роликов, спасибо

Здорово. Все совпало красивый голос, красивая девушка, красивый клип.

Очень красивый нежный клип. Супер, смотрела с удовольствием!

Какая же красивая наша Земля, просто невероятные места, песня кстати тоже ОК)

Очень понравилась песня! Голос шикарный! И клип классный! Поздравляю с премьерой!

Классный клип. Осень меня впечатлил. Сильная песня, душевная и проникновенная, и картинка шикарная.

Напомним, что ранее Даша Астафьева завела сеть фото в платье с "хищным" принтом. Наряд был с акцентом на зону декольте и облегал аппетитные формы певицы.

К слову, Даша Астафьева вызвала бурное обсуждение в сети фото в чулках и атласном корсете в ретро-образе.