Серед крижаної безмовності: Даша Астаф'єва показала кліп, знятий в Ісландії

Яскрава представниця українського шоу-бізнесу Даша Астаф'єва представила відео на пісню "Біла сорочка". Режисером кліпу став Іван Кваша, а самі зйомки проходили в країні вражаючих видів і крижаної безмовності — Ісландії.

Як розповідає співачка, "Біла сорочка" — це єдина відеоробота в її творчому "багажі", на яку спочатку не було ідеї: лише стан, який і хотілося передати глядачеві.

“Так склалося, що я опинилася в Ісландії в компанії творчих людей. Я дуже вдячна, що у всіх нас був єдиний настрій зняти гарну і, мені здається, дійсно масштабну роботу! Після неї я розумію, що мальовничі місця у поєднанні з текстом, сенсом і виконаною роботою дають такий приголомшливий результат!" — прокоментувала Даша.

Для Астаф'євої це було першою подорожжю в Ісландію, пов'язаною зі стихійними відкриттями в життя.

“Неможливо описати словами, які переживання в мене були всередині, але все це відчувається у відео. Мені хотілося передати чистоту і справжню енергію моменту, щоб кожен відчув це, знайомився, дізнавався і цінував момент у своєму житті", - зазначила артистка.

Важливим є й те, якою саме співачка виникне в кадрі. Їй, по суті, вдалося зробити практично неможливе: у легкому повітряному одязі "протистояти" неймовірному холоду "Країни льодів". Цим вона підкреслила ідею того, що за будь-якою красою стоїть боротьба з випробуваннями.

“В Ісландію я взяла з собою просто валізу речей, які відгукнулися мені за станом душі на той момент і складали змістом пісні. Звичайно, все дуже змінилося! Те, чого ми не знаємо, в підсумку виявляється зовсім іншим... Мені хочеться, щоб все побачене у відео глядачі асоціювали з якимось моментом свого життя!" - поділилася Астаф'єва.

Даша Астаф'єва захопила атмосферним відео з Ісландії (фото: прес-служба співачки)

Шанувальники позитивно оцеили нову відеороботу Даші, про що повідомили в коментарях.

Дашуль, невероятно красивая песня и ты! Нежность и гармония, а природа какая!

Очень клевый клип. Мне понравился.

Песня и клип просто огонь. Прям мурашки по коже. Даша как всегда сногсшибательна и великолепна

Ролик очень красивый. Еще таких роликов, спасибо

Здорово. Все совпало красивый голос, красивая девушка, красивый клип.

Очень красивый нежный клип. Супер, смотрела с удовольствием!

Какая же красивая наша Земля, просто невероятные места, песня кстати тоже ОК)

Очень понравилась песня! Голос шикарный! И клип классный! Поздравляю с премьерой!

Классный клип. Осень меня впечатлил. Сильная песня, душевная и проникновенная, и картинка шикарная.

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва завела мережу фото в сукні з "хижим" принтом. Наряд був з акцентом на зону декольте і облягав апетитні форми співачки.

До речі, Даша Астаф'єва викликала бурхливе обговорення в мережі фото в панчохах і атласному корсеті в ретро-образі.