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Срывает крышу: романтичные Ребрик с мужем озадачили поклонников дилеммой

Автор: Lite

"Дикая семейка" Лилии Ребрик и Андрея Дикого, как вечный двигатель, - никогда не унывают и всегда заряжают позитивом поклонников. В День Святого Валентина романтичная пара решила озадачить подписчиков и предложила им "мозговой штурм".

Лилия опубликовала в Instagram фото с любимым мужем. Влюбленные сидят за столом, на ведущей – нежно-бирюзовое латье женственного фасона с открытыми плечами. Адрей заигрывает с женой, а она кокетливо улыбается.

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"Какого цвета любовь? Даже классики пишут "красное - любовь". Но так ли это? Мне кажется, красный - слишком яркий, даже немного агрессивный для любви.

Все же - это тепло, покой, нежность, но никак агрессивность! Хотя ..... Если коктейль чувств, эмоций и состояние "срывает крышу", то красный лучше всего характеризует любовь?

А, может, белый? Гармоничный, целомудренный, недаром же это цвет невест.

А, может, черный? Насыщенный, глубокий, завершенный.

В средневековье цветом любви считался зеленый. Кстати, до сих пор психологи советуют надевать что-то зеленое, чтобы привлечь внимание партнера.

А, может, цвет любви - это цвет .... ню?

Такое нестандартное вопрос к вам у 14 февраля!" - поделилась своими размышлениями счастливая Лилия.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий - образец для поклонников (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники "дикой семейки" сразу же подключились к обсуждению.

  • Любовь она красивая и разноцветная, как у вас
  • Вы невероятно прекрасная пара. Вы такие милые. Я горжусь Вами
  • Какие вы дико красивые
  • Какая пара
  • Фото супер, Ваши цвета Любви такие настоящие. Вы замечательная пара!

Напомним, что ранее Лилия Ребрик показала, как стильно утеплиться в холода.

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Новости Украины Лилия Ребрик
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