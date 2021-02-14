Зриває дах: романтичні Ребрик з чоловіком спантеличили шанувальників дилемою

"Якого кольору любов? Навіть класики пишуть "червоне - любов". Але чи це так? Мені здається, червоний - занадто яскравий, навіть трохи агресивний для любові.

Все ж - це тепло, спокій, ніжність, але ніяк агресивність! Хоча ..... Якщо коктейль почуттів, емоцій і стан "зриває дах", то червоний найкраще характеризує любов?

А, може, білий? Гармонійний, цнотливий, недарма ж це колір наречених.

А, може, чорний? Насичений, глибокий, довершений.

У середньовіччі кольором любові вважався зелений. До речі, до цих пір психологи радять одягати щось зелене, щоб привернути увагу партнера.

А, може, колір кохання - це колір .... ню?

Таке нестандартне питання до вас у 14 лютого!" - поділилася своїми роздумами щаслива Лілія.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий - зразок для шанувальників (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Прихильники "дикої сімейки" одразу ж підключилися до обговорення і