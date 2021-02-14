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Зриває дах: романтичні Ребрик з чоловіком спантеличили шанувальників дилемою

Автор: Lite

"Дика сімейка" Лілії Ребрик і Андрія Дикого, як вічний двигун, - ніколи не сумують і завжди заряджають позитивом шанувальників. У День Святого Валентина романтична пара вирішила спантеличити підписників і запропонувала їм "мозковий штурм".

Лілія опублікувала в Instagram фото з коханим чоловіком. Закохані сидять за столом, на ведучф – ніжно-бірюзова сукня жіночного фасону з відкритими плечима. Адрій заграє з дружиною, а вона кокетливо посміхається.

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"Якого кольору любов? Навіть класики пишуть "червоне - любов". Але чи це так? Мені здається, червоний - занадто яскравий, навіть трохи агресивний для любові.

Все ж - це тепло, спокій, ніжність, але ніяк агресивність! Хоча ..... Якщо коктейль почуттів, емоцій і стан "зриває дах", то червоний найкраще характеризує любов?

А, може, білий? Гармонійний, цнотливий, недарма ж це колір наречених.

А, може, чорний? Насичений, глибокий, довершений.

У середньовіччі кольором любові вважався зелений. До речі, до цих пір психологи радять одягати щось зелене, щоб привернути увагу партнера.

А, може, колір кохання - це колір .... ню?

Таке нестандартне питання до вас у 14 лютого!" - поділилася своїми роздумами щаслива Лілія.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий - зразок для шанувальників (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Прихильники "дикої сімейки" одразу ж підключилися до обговорення і

  • Любов вона красива і різнобарвна, як у вас
  • Ви неймовірно прекрасна пара. Ви такі милі. Я пишаюся Вами
  • Які ви дико красиві
  • Яка пара
  • Фото супер, Ваші кольори Любові такі справжні. Ви чудова пара!

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик показала, як стильно одягнутися в холоди.

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Новини України Лілія Ребрик
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