Были срывы: Джамала призналась, какой ценой ей досталась фигура мечты, и рассекретила свою диету

Украинская певица Джамала недавно призналась, что одним из ее любимых развлечений с появлением детей стал совместный просмотр мультфильмов с малышами.

Певица порекомендовала список своих любимых анимационных фильмов: "Душа", "Вперед" и другие - понравятся всей семье!

А сегодня время женских тайн: Джамала рассекретила свою диету - и призналась, какой ценой ей "досталась" ее фигура. Оказывается, недавний отдых стал для нее настоящей проверкой на прочность, все дело - в соблазнах.

"Соблазн подстерегает нас на каждом шагу, выбор только за нами. Но временами ты ощущаешь себя настолько слабым, так себя жалеешь, как никто не пожалеет на целом свете! И да, это я о еде", - призналась певица.

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"Сесть на диету и поехать в отель с безумно вкусной кухней, где сладости горой, где море самых разнообразных блюд! Да, я так и сделала. Очень тяжело. Правда! Не забывайте, что я все еще кормлю грудью. Все мамы на ГВ знают, что в этот период твоей жизни аппетит повышенный. Были ли в у меня срывы? Да, небольшие: пара кусочков арбуза, две клубники, два финика. А вчера я пошла с друзьями во французский ресторан и... не устояла перед шоколадным фонданом!", - призналась Джамала.

Певица добавила, что ее поддержала ее диетологиня, сказав, что зацикливаться на этой ошибке не стоит. Если долго переживать по поводу нарушений, это повысит гормон кортизол - и тоже повлияет на прибавку веса.

Поэтому не нужно зацикливаться, продолжайте придерживаться диеты, посоветовала Джамала.

"Важный момент, который нужно учитывать: моя диета сформирована согласно с моими анализами, с учетом грудного вскармливания и под присмотром врача! ⠀

Это важно! Но если она поможет вам пересмотреть свое питание, я буду рада", - подытожила певица и показала, чем она питается.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

Напомним, недавно Джамала провела незабываемый отдых со своими детьми в Египте: они купались, загорали и любовались морскими жителями.