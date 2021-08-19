Стало известно имя нового претендента на сердце Холостячки 2: ради новой любви решился на развод

Сейчас подходит к концу съемочный процесс "Холостячки 2". Уже осенью начнется самое романтичное шоу, в котором Злата будет выбирать себе мужчину. По инсайдерской информации, одним из явных фаворитов девушки станет популярный украинский психолог и блогер Роман Свечкоренко.

Роман - популярный психолог (фото: instagram.com/svechkorenko)

Роман Свечкоренко - достаточно известная личность на просторах сети. За его блогом об отношениях "простыми словами" следит около 100 000 человек. В постах Роман поднимает важные вопросы: от дружбы до взаимоотношений между мужчиной и женщиной, построении здоровых отношений и умении сделать правильный выбор.

И любящий отец (фото: instagram.com/svechkorenko)

Что известно о Романе? Он любит активный образ жизни и спорт, много времени уделяет своему развитию, постоянно чему-то обучается. Также Свечкоренко не может представить себе жизнь без семьи и близких. Как стало известно, до недавнего времени Роман был женат. Только в начале этого года он решился подать на развод. Вполне возможно, что к такому шагу его подтолкнула новая любовь в лице Златы Огневич.

В блоге Романа можно найти массу фото с дочерью Мией, которой в этом году исполнилось 7 лет. Молодой отец не упускает возможности признаться малышке в любви и дать ей напутствие на будущее. Что ж, это говорит о прекрасных мужских и отцовских качествах. Но лучше узнать парня телезрители смогут только осенью.