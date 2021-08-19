Стало відомо ім'я нового претендента на серце Холостячки 2: заради нового кохання зважився на розлучення

Зараз добігає кінця знімальний процес "Холостячки 2". Вже восени почнеться найромантичніше шоу, в якому Злата буде вибирати собі чоловіка. За інсайдерською інформацією, одним з явних фаворитів дівчини стане популярний український психолог і блогер Роман Свечкоренко.

Роман - популярний психолог (фото: instagram.com/svechkorenko)

Роман Свечкоренко - досить відома особистість на просторах мережі. За його блогом про відносини "простими словами" стежить близько 100 000 чоловік. У постах Роман піднімає важливі питання: від дружби до взаємин між чоловіком і жінкою, побудову здорових відносин й уміння зробити правильний вибір.

І люблячий батько (фото: instagram.com/svechkorenko)

Що відомо про Романа? Він полюбляє активний спосіб життя і спорт, багато часу приділяє своєму розвитку, постійно навчається. Також Свечкоренко не може уявити собі життя без сім'ї і близьких. Як стало відомо, донедавна Роман був одружений. Тільки на початку цього року він зважився подати на розлучення. Цілком можливо, що до такого кроку його підштовхнула нова любов в особі Злати Огневич.

У блозі Романа можна знайти масу фото з дочкою Мією, якій в цьому році виповнилося 7 років. Молодий батько не упускає можливості зізнатися малятку в любові і дати їй напуття на майбутнє. Що ж, це говорить про прекрасні чоловічі і батьківські якості. Але краще пізнати хлопця телеглядачі зможуть тільки восени.