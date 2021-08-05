Стало известно имя второго претендента на сердце "Холостячки 2": главный патрульный и молодой отец

Второй герой "Холостячки 2"

Александр Борзенко - главный патрульный Кременчуга. Парень, судя по его блогу в сети Instagram, куда он, впрочем, пускает не всех, любит активную жизнь. Он много путешествует, любит водные виды спорта и демонстрирует подписчикам моменты своей работы. Александр отличается атлетическим телосложением, общительный и харизматичный. Любит стильные вещи и дорогие аксессуары. И главное - не любит усложнять, о чем можно судить по подписи в его аккаунте, где есть только 1 слово - "простота". Все, как любит "холостячка". Также Александр совсем недавно стал отцом. Правда, крестным. Об этом счастливом событии парень сделан трогательный пост.

Александр любит жизнь во всех ее проявлениях (фото: instagram.com/oleksandr_borzenko)

"Я живу жизнью, которая мне полностью нравится. Я совершил множество прыжков в формате роуп джампинг, прыжок с парашютом, пробегал ультамарафоны и трел раны на дистанции свыше понимания человеческих возможностей, много боксировал в разных рингах разных стран с разными людьми, проверяя себя на прочность, ходил в горы и видел фантастические рассветы и такие же закаты", - делится он в посте-итоге к своему 30-летию.

К слову, Злата недавно приоткрыла тайну и призналась, что все мужчины хороши, но с одним она почувствовала настоящее притяжение. По словам девушки, ее сердце сможет покорить уверенный в себе, романтичный и драйвовый человек. Александр отлично вписывается в это описание. Так что, возможно, он тот самый!

"...Все участники харизматичные, интересные. Они прочитали мои интервью, изучили биографию, узнали, что я люблю. Многим удалось нажать на тайные кнопочки моей души. Никогда бы не подумала, что в один вечер я смогу полетать на вертолете, погладить лошадь, побывать на концерте и даже нырнуть на дно океана за жемчужиной! Первый мужчина, с которым я познакомилась, сумел задать такую планку, что я подумала: "А что же будет дальше? Чем мужчины будут еще покорять?".

Один из участников смог даже осуществить мою детскую мечту. Так что я лично убедилась, что на проекте "Холостячка" возможно все. Приоткрою секрет: первый электрический разряд случился. Я смогла отпустить себя и прислушаться к сердцу", - рассказала Злата Огневич.