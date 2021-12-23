Стало известно, какой гонорар получил Киану Ривз за новую "Матрицу". Цифра вас удивит

Согласно сообщениям издания Variety, гонорар 57-летнего актера составил около 13 миллионов долларов. И, что удивительно, что эта цифра лишь на пару миллионов превышает гонорар Киану за участие в первой части в 1999 году.

Предполагается, что сумма увеличится после того, как состоится прокат по всему миру. Так, в 1999 году он получил дополнительные 25 млн. Но в этом году, скорее всего, рассчитывать на такой успех не стоит. За прошедшее время "Матрица: Воскрешение" заработала всего 9 миллионов долларов.

Напомним, во время съемок первой части фильма при бюджете в 63 миллиона было заработано более 465 миллионов долларов. Съемки ленты "Матрица: Воскрешение" обошлись в 148 миллионов.

Киану Ривз (фото: Getty Images)