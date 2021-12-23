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Стало известно, какой гонорар получил Киану Ривз за новую "Матрицу". Цифра вас удивит

Автор: RBC.UA

На экраны наконец вышло долгожданное продолжение культового фильма "Матрица", главные роли в котором вновь исполнили Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.

О том, как проходили съемки, в подробностях рассказал исполнитель роли психотерапевта Нил Патрик Харрис. А теперь к информации добавились новые детали. Так, стало известно, сколько заработал на продолжении ленты Киану Ривз.

Согласно сообщениям издания Variety, гонорар 57-летнего актера составил около 13 миллионов долларов. И, что удивительно, что эта цифра лишь на пару миллионов превышает гонорар Киану за участие в первой части в 1999 году.

Предполагается, что сумма увеличится после того, как состоится прокат по всему миру. Так, в 1999 году он получил дополнительные 25 млн. Но в этом году, скорее всего, рассчитывать на такой успех не стоит. За прошедшее время "Матрица: Воскрешение" заработала всего 9 миллионов долларов.

Напомним, во время съемок первой части фильма при бюджете в 63 миллиона было заработано более 465 миллионов долларов. Съемки ленты "Матрица: Воскрешение" обошлись в 148 миллионов.

Киану Ривз (фото: Getty Images)

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