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Стало відомо, який гонорар отримав Кіану Рівз за нову "Матрицю". Цифра вас здивує

Автор: RBC.UA

На екрани нарешті вийшло довгоочікуване продовження культового фільму "Матриця", головні ролі в якому знову виконали Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс.

Про те, як проходили зйомки, в подробицях розповів виконавець ролі психотерапевта Ніл Патрік Харріс. А тепер до інформації додалися нові деталі. Так, стало відомо, скільки заробив на продовженні стрічки Кіану Рівз.

Згідно з повідомленнями видання Variety, гонорар 57-річного актора склав близько 13 мільйонів доларів. І, що дивно, що ця цифра лише на пару мільйонів перевищує гонорар Кіану за участь у першій частині в 1999 році.

Передбачається, що сума збільшиться після того, як відбудеться прокат по всьому світу. Так, в 1999 році він отримав додаткові 25 млн. Але в цьому році, швидше за все, розраховувати на такий успіх не варто. За минулий час "Матриця: Воскресіння" заробила всього 9 мільйонів доларів.

Нагадаємо, під час зйомок першої частини фільму при бюджеті в 63 мільйони було зароблено понад 465 мільйонів доларів. Зйомки стрічки "Матриця: Воскресіння" обійшлися в 148 мільйонів.

Кіану Рівз (фото: Getty Images)

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