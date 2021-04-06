Стало известно, как унижают победителей Оскара: великий момент заканчивается бесчестием

Представьте себе: премия Оскар, звучит твое имя. Ты поднимаешься на сцену, сердце вот-вот выпрыгнет из груди, а голова идет кругом. На тебя смотрят самые известные лица этой планеты, камеры транслируют происходящее по всему миру... Настало время выразить, что этот момент значит для тебя! И тут ты видишь огромный экран напротив сцены, который отсчитывает: 30, 29, 28, 27… Что это? Время, отведенное для твоей речи - и оно утекает, как песок.

Победителям Оскара дают 45 секунд на речь, но отсчет начинается с того момента, когда имя объявили. И вот ты пытаешься вспомнить имена тех, кого хотел поблагодарить, а на экране появляется: "Пожалуйста, закругляйтесь". Ты еще не закончил, но ускоряешься - и тут тебя заглушает оркестр. Речь затянулась, и тебя пытаются "убрать" со сцены. Твой момент славы закончился… позором. И за этим наблюдал весь мир. Знаете, чья это вина? Грир Гарсон.

Кто такая Гарсон

Когда в 1943 году британская актриса Грир Гарсон получила свой Оскар, был уже час ночи. Церемония затянулась, зрители устали. Тем не менее, Гарсон вышла на сцену и говорила семь минут! Это была самая длинная речь в истории Оскара, ведущая даже отошла присесть! Вскоре после этого случая Академия стала накладывать временной лимит, отпущенный на речь для победителя.

Знакомьтесь: та самая Гарсон (фото: wikipedia.org)

Почему "еще пять секундочек" могут сорвать Оскар

На самом деле причина, по которой экран, отсчитывающий время и оркестр, прогоняющий со сцены, просто необходимы, очевидна. Оскар - это престижная, невероятно пафосная и раздутая церемония, это действо легко может выйти из-под контроля.

Организаторы должны уместить в три-четыре часа монологи, рекламные паузы, музыкальные номера и вручение награды в 24 номинациях! Если каждому победителю давать сверху еще по 15 секунд, то вся церемония будет на шесть минут дольше. А если все будут, как Гарсон, то тут уже понадобится целых три часа сверху. Мало у кого найдется сверхчеловеческое терпение, чтобы это выдержать.

Как победить систему

Тем не менее, находятся победители Оскара, сумевшие выстоять в "схватке" с оркестром. Самый простой способ увеличить отведенное тебе время - выиграть одну из самых громких наград. Эдриан Броуди в 2003 году, взяв Оскара как лучший актер, говорил почти четыре минуты. Холли Берри в 2002 году получила награду за лучшую женскую роль - и вещала четыре с половиной.

Но есть и другие варианты. Так, в прошлом году "Паразиты" взяли Оскара как лучший фильм, но на спич команде фильма отвели всего две с половиной минуты, после чего выключили свет. Актерскому составу и съемочной группе разрешили продолжить только после того, как Том Хэнкс поднял протестное скандирование в зале.

Павел Павликовский (фото: imdb.com)

Речь Павла Павликовского, который выиграл Оскар за лучший фильм на иностранном языке "Ида" в 2015 году, тоже прервали музыкой плей-офф. Но Павел продолжал говорить. В ответ музыка стала громче. И тут Павликовский посвятил награду своей умершей жене - и музыка смущенно остановилась.

Если вы собираетесь побороть эту систему, теперь вы знаете, как это сделать.

Добавим, что церемонию вручения статуэток премии Оскар 2021 можно будет наблюдать в прямом эфире на канале "Украина" в ночь с воскресенья на понедельник, 26 апреля.