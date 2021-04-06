Стало відомо, як принижують переможців Оскара: великий момент закінчується безчестям

Уявіть собі: премія Оскар, звучить твоє ім'я. Ти піднімаєшся на сцену, серце от-от вистрибне з грудей, а голова йде обертом. На тебе дивляться найвідоміші особи цієї планети, камери транслюють те, що відбувається, по всьому світу... Настав час висловити, що цей момент значить для тебе! І тут ти бачиш величезний екран навпроти сцени, який відраховує: 30, 29, 28, 27... Що це? Час, відведений для твоєї мови - і він витікає, як пісок.

Переможцям Оскара дають 45 секунд на промову, але відлік починається з того моменту, коли оголосили ім'я. І ось ти намагаєшся згадати імена тих, кому хотів подякувати, а на екрані з'являється: "Будь ласка, закругляйтеся". Ти ще не закінчив, але прискорюєшся - і тут тебе заглушає оркестр. Промова затягнулася, і тебе намагаються "прибрати" зі сцени. Твій момент слави закінчився... ганьбою. І за цим спостерігав весь світ. Знаєте, чия це вина? Грір Гарсон.

Хто така Гарсон

Коли в 1943 році британська актриса Грір Гарсон отримала свій "Оскар", була вже перша година ночі. Церемонія затягнулася, глядачі втомилися. Тим не менш, Гарсон вийшла на сцену і говорила... сім хвилин! Це була найдовша промова в історії Оскара, ведуча навіть відійшла присісти! Незабаром після цього випадку Академія почала накладати часовий ліміт, відпущений на промову для переможця.

Знайомтеся: та сама Гарсон (фото: wikipedia.org)

Чому "ще п'ять секундочок" можуть зірвати Оскар

Насправді причина, по якій екран, що відлічує час, і оркестр, що проганяє зі сцени, просто необхідні, очевидна. Оскар - це престижна, неймовірно пафосна і роздута церемонія, це дійство легко може вийти з-під контролю.

Організатори повинні вмістити в три-чотири години монологи, рекламні паузи, музичні номери та вручення нагороди у 24 номінаціях! Якщо кожному переможцю давати зверху ще по 15 секунд, то вся церемонія буде на шість хвилин довшою. А якщо всі будуть, як Гарсон, то тут вже знадобиться цілих три години зверху. Мало у кого знайдеться надлюдське терпіння, щоб це витримати.

Як перемогти систему

Тим не менш, знаходяться переможці Оскара, які зуміли вистояти у "сутичці" з оркестром. Найпростіший спосіб збільшити відведений тобі час - виграти одну з найгучніших нагород. Едріан Броуді в 2003 році, взявши Оскара, говорив майже чотири хвилини. Холлі Беррі в 2002 році отримала нагороду за кращу жіночу роль - і віщала чотири з половиною.

Але є й інші варіанти. Так, в минулому році "Паразити" взяли "Оскара" за кращий фільм, але на промову команді фільму відвели всього дві з половиною хвилини, після чого вирубили світло. Акторам і знімальній групі дозволили продовжити тільки після того, як Том Хенкс підняв протестне скандування в залі.

Павло Павликівський (фото: imdb.com)

Промова Павла Павліковського, який виграв Оскар за найкращий фільм іноземною мовою "Іда" в 2015 році, теж буда перерваною музикою плей-офф. Але Павло продовжував говорити. У відповідь музика стала грати голосніше. І тут Павликівський присвятив нагороду своїй померлій дружині - і музика розгублено зупинилася.

Якщо ви збираєтесь подолати цю систему, тепер ви знаєте, як це зробити.

Додамо, що церемонію вручення статуеток премії Оскар 2021 можна буде спостерігати в прямому ефірі на каналі "Україна" в ніч з неділі на понеділок, 26 квітня.