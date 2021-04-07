"Станешь мамой?" Каменских в "хищном" бикини спровоцировала слухи о беременности

Настя Каменских проделала непростой путь из Украины в Мексику ради съемок своего реалити-шоу "Девочки рулят". Компанию ей составила подруга – дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя. Певица щедро делится с поклонниками закулисными кадрами и будоражит их воображение фото в крошечных бикини, заставляя говорить о себе. В этот раз она красовалась в "леопардовом" купальнике, показав фото вблизи.
Звезда поделилась провокационным снимком в Instagram.
Певица мечтательно сморит в камеру, ее курчавые волосы отброшены назад. На Насте – бикини с анималистическим принтом, этот купальник часто можно увидеть на звезде и, похоже, в ее коллекции он один из любимых. Но внимание поклонников приковало не это, а наметившийся у звезды животик, который тут же заметили особо внимательные.
"Эта поездка изменит мою жизнь навсегда", - оставила еще более интригующую подпись артистка.
Настю заподозрили в беременности (фото: instagram.com/kamenskux)
Поклонники тут же стали делиться в комментариях своими догадками.
В это время Потап улетел в Стамбул с рабочим визитом. Оставшись один дома без жены, продюсер показал, как жестко нарушает диету и балует себя вкусной запрещенкой.
Напомним, что ранее Настя Каменских нарвалась на волну критики после публикации фото в откровенном минибикини.