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"Станешь мамой?" Каменских в "хищном" бикини спровоцировала слухи о беременности

Автор: Lite

Настя Каменских проделала непростой путь из Украины в Мексику ради съемок своего реалити-шоу "Девочки рулят". Компанию ей составила подруга – дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя. Певица щедро делится с поклонниками закулисными кадрами и будоражит их воображение фото в крошечных бикини, заставляя говорить о себе. В этот раз она красовалась в "леопардовом" купальнике, показав фото вблизи.

Звезда поделилась провокационным снимком в Instagram.

Певица мечтательно сморит в камеру, ее курчавые волосы отброшены назад. На Насте – бикини с анималистическим принтом, этот купальник часто можно увидеть на звезде и, похоже, в ее коллекции он один из любимых. Но внимание поклонников приковало не это, а наметившийся у звезды животик, который тут же заметили особо внимательные.

"Эта поездка изменит мою жизнь навсегда", - оставила еще более интригующую подпись артистка.

Настю заподозрили в беременности (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники тут же стали делиться в комментариях своими догадками.

  • Мне кажется, или у нее немного видно живот?
  • Станешь мамой?
  • Беременность
  • Вернется беременной
  • Настя, Вас можно поздравить? По-моему у Вас животик появился
  • Животик чего-то как-то появился?
  • Да она уже беременна, виден же животик
  • Наверно, будет ляля

В это время Потап улетел в Стамбул с рабочим визитом. Оставшись один дома без жены, продюсер показал, как жестко нарушает диету и балует себя вкусной запрещенкой.

Напомним, что ранее Настя Каменских нарвалась на волну критики после публикации фото в откровенном минибикини.

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Новости Украины Настя Каменских
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