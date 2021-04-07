"Станешь мамой?" Каменских в "хищном" бикини спровоцировала слухи о беременности

Певица мечтательно сморит в камеру, ее курчавые волосы отброшены назад. На Насте – бикини с анималистическим принтом, этот купальник часто можно увидеть на звезде и, похоже, в ее коллекции он один из любимых. Но внимание поклонников приковало не это, а наметившийся у звезды животик, который тут же заметили особо внимательные.

"Эта поездка изменит мою жизнь навсегда", - оставила еще более интригующую подпись артистка.

Настю заподозрили в беременности (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники тут же стали делиться в комментариях своими догадками.

Мне кажется, или у нее немного видно живот?

Станешь мамой?

Беременность

Вернется беременной

Настя, Вас можно поздравить? По-моему у Вас животик появился

Животик чего-то как-то появился?

Да она уже беременна, виден же животик

Наверно, будет ляля

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