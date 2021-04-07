"Станеш мамою?" Каменських в "хижому" бікіні спровокувала чутки про вагітність

Співачка мрійливо дивиться в камеру, її кучеряве волосся відкинуте назад. На Насті – бікіні з анімалістичним принтом, цей купальник часто можна побачити на зірці і, схоже, в її колекції він один з найулюбленіших. Але привернуло увагу шанувальників не це, а її округлий животик, який тут же помітили особливо уважні.

"Ця поїздка назавжди змінить моє життя", - залишила ще більш інтригуючий підпис артистка.

Настю запідозрили у вагітності (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники тут же почали ділитися в коментарях своїми здогадками.

Мені здається, чи в неї трохи видно живіт?

Станеш мамою?

Вагітність

Повернеться вагітною

Настя, Вас можна привітати? По-моєму у Вас з'явився животик

Животик чогоось якось з'явився?

Та вона вже вагітна, видно ж животик

Напевно, буде ляля

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