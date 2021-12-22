UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Становится только красивее: как выглядела Маша Ефросинина 10 лет назад (уникальные фото)

Автор: RBC.UA

Маша Ефросинина начала телекарьеру, когда ей было 19 лет. Энергичная девушка прославилась не только четкой дикцией и харизмой, а еще и яркой эффектной внешностью в духе "кровь с молоком". Сложно представить, но в начале карьеры миниатюрная фигура Ефросининой была пухленькой.

Но в том и феномен ведущей – с годами она становилась только красивее. Вскоре после того как Маша обрела первую популярность, она стремительно похудела.

И хотя этот момент был связан с определенными проблемами со здоровьем, у него был и позитивный аспект: ситуация подтолкнула Машу полностью поменять образ жизни.

Сегодняшняя Ефросинина – олицетворение успешной во всех планах женщины, которая обладает безупречной внешностью, тонким вкусом и умением себя подать. И Маша убеждена – такой результат могут дать только правильно построенная система питания, ухода и гармонии с собой.

"Питаясь осознанно, можно выглядеть в 40 лет лучше, чем в те же 20 – и я яркий тому пример, но мне потребовались годы, чтобы изменить свои привычки", – рассказывает Маша.

В блоге сети Instagram Маша часто рассказывает о своем опыте и делится советами. А также наглядным примером доказывает, как отражаются на внешности здоровые привычки: фото своей идеальной фигуры звезда регулярно выкладывает в сеть.

Так что предлагаем вспомнить, какой была Маша в начале пути и убедиться, что ее советы действительно работают!

Маша Ефросинина и 10 лет назад зачаровывала всех красотой (коллаж Lite)

Читайте также интервью Сергея Притулы, который рассказал Lite о ревности жены к работе, четвертом ребенке и ссорах из-за вакцинации.

Читайте LITE в Google News
Маша ЕфросининаШоу-бизнесМодные тренды