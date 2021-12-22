Стає тільки красивішою: як виглядала Маша Єфросиніна 10 років тому (унікальні фото)

Сьогоднішня Єфросиніна – уособлення успішної у всіх планах жінки, яка володіє бездоганною зовнішністю, тонким смаком і умінням себе подати. І Маша переконана – такий результат можуть дати тільки правильно побудована система харчування, догляду і гармонії з собою.

"Харчуючись усвідомлено, можна виглядати в 40 років краще, ніж в ті ж 20 – і я яскравий тому приклад, але мені потрібні були роки, щоб змінити свої звички", – розповідає Маша.

У блозі мережі Instagram Маша часто розповідає про свій досвід і ділиться порадами. А також наочним прикладом доводить, як відображаються на зовнішності здорові звички: фото своєї ідеальної фігури зірка регулярно викладає в мережу.

Так що пропонуємо згадати, якою була Маша на початку шляху і переконатися, що її поради дійсно працюють!

Маша Єфросиніна і 10 років тому зачаровувала всіх красою (колаж Lite)