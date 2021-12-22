RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Стає тільки красивішою: як виглядала Маша Єфросиніна 10 років тому (унікальні фото)

Автор: RBC.UA

Маша Єфросиніна почала телекар'єру, коли їй було 19 років. Енергійна дівчина прославилася не тільки чіткою дикцією і харизмою, а ще й яскравою ефектною зовнішністю в дусі "кров з молоком". Складно уявити, але на початку кар'єри мініатюрна фігура Єфросиніної була пухленькою.

Але в тому і феномен ведучої – з роками вона ставала тільки красивішою. Незабаром після того як Маша здобула першу популярність, вона стрімко схудла.

І хоча цей момент був пов'язаний з певними проблемами зі здоров'ям, у нього був і позитивний аспект: ситуація підштовхнула Машу повністю поміняти спосіб життя.

Сьогоднішня Єфросиніна – уособлення успішної у всіх планах жінки, яка володіє бездоганною зовнішністю, тонким смаком і умінням себе подати. І Маша переконана – такий результат можуть дати тільки правильно побудована система харчування, догляду і гармонії з собою.

"Харчуючись усвідомлено, можна виглядати в 40 років краще, ніж в ті ж 20 – і я яскравий тому приклад, але мені потрібні були роки, щоб змінити свої звички", – розповідає Маша.

У блозі мережі Instagram Маша часто розповідає про свій досвід і ділиться порадами. А також наочним прикладом доводить, як відображаються на зовнішності здорові звички: фото своєї ідеальної фігури зірка регулярно викладає в мережу.

Так що пропонуємо згадати, якою була Маша на початку шляху і переконатися, що її поради дійсно працюють!

Маша Єфросиніна і 10 років тому зачаровувала всіх красою (колаж Lite)

Читайте також інтерв'ю Сергія Притули, який розповів Lite про ревнощі дружини до роботи, четверту дитину і сварки через вакцинацію.

Читайте LITE в Google News
Маша ЄфросинінаШоу-бізнесМодні тренди