Становится жарко: Дорофеева похвасталась стальным прессом и точеной фигурой в бикини

Надя позировала на камеру в зеленом бикини. На снимке она сидит на бортике бассейна и держится руками за голову, прикрыв глаза. Волосы артистка заколола заколкой - ранее девушка жаловалась, что в этом климате ей очень сложно справляться со своей шевелюрой.

Отметим, что Дорофеева демонстрирует стальной пресс, тонкую талию и длинные ножки, к полному восторгу поклонников.

Надя Дорофеева поделилась пикантным снимком в купальнике (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"Забери солнце с собою", - подписала фото Надя.

Подписчики поставили снимку более 96 тысяч лайков и искупали певицу в комплиментах.

Ну такая красивая

Какой пресс у Надежды

И без солнца смотрим на фотки и становится жарко

Красивая очень!!!

Богиня

Купальник обалденный

Нереально красивая

Пресс огонь

Фигура, о которой я мечтаю

Завидую Дантесу

Какая же шикарная фигура

Дуже гарна дівчина

Не обошлось и без милого фото с любимым - звезда сделала забавное селфи в зеркале, держа Дантеса за руку. На артистах - комфортные отпускные наряды в виде шорт и футболок.

Дорофеева и Дантес впервые отдыхают в Мексике (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"Два в одном", - написала Дорофеева.