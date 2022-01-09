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Становится жарко: Дорофеева похвасталась стальным прессом и точеной фигурой в бикини

Автор: Марина Настевич

Надя Дорофеева вместе с мужем Вадимиром Дантесом впервые отдыхают в Мексике и открывают для себя эту страну. К слову, они отправились туда по совету своих друзей Насти Каменских и Потапа, которые просто обожают там бывать и сейчас также находится в Тулуме.

На своей странице в Instagram певица поделилась горячим фото и засветила роскошную фигуру в купальнике.

Надя позировала на камеру в зеленом бикини. На снимке она сидит на бортике бассейна и держится руками за голову, прикрыв глаза. Волосы артистка заколола заколкой - ранее девушка жаловалась, что в этом климате ей очень сложно справляться со своей шевелюрой.

Отметим, что Дорофеева демонстрирует стальной пресс, тонкую талию и длинные ножки, к полному восторгу поклонников.

Надя Дорофеева поделилась пикантным снимком в купальнике (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"Забери солнце с собою", - подписала фото Надя.

Подписчики поставили снимку более 96 тысяч лайков и искупали певицу в комплиментах.

  • Ну такая красивая
  • Какой пресс у Надежды
  • И без солнца смотрим на фотки и становится жарко
  • Красивая очень!!!
  • Богиня
  • Купальник обалденный
  • Нереально красивая
  • Пресс огонь
  • Фигура, о которой я мечтаю
  • Завидую Дантесу
  • Какая же шикарная фигура
  • Дуже гарна дівчина

Не обошлось и без милого фото с любимым - звезда сделала забавное селфи в зеркале, держа Дантеса за руку. На артистах - комфортные отпускные наряды в виде шорт и футболок.

Дорофеева и Дантес впервые отдыхают в Мексике (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"Два в одном", - написала Дорофеева.

Напомним, ранее Дорофеева топлес решилась на откровения в Мексике и вспомнила о Потапе.

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Надя ДорофееваВладимир Дантес