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Стає жарко: Дорофєєва похвалилася сталевим пресом і витонченою фігурою в бікіні

Автор: Марина Настевич

Надя Дорофєєва разом з чоловіком Вадимиром Дантесом вперше відпочивають в Мексиці і відкривають для себе цю країну. До слова, вони вирушили туди за порадою своїх друзів Насті Каменських і Потапа, які просто обожнюють там бувати і зараз також знаходиться в Тулумі.

На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася гарячим фото і засвітила розкішну фігуру в купальнику.

Надя позувала на камеру в зеленому бікіні. На знімку вона сидить на бортику басейну і тримається руками за голову, прикривши очі. Волосся артистка заколола шпилькою - раніше дівчина скаржилася, що в цьому кліматі їй дуже складно справлятися зі своєю шевелюрою.

Відзначимо, що Дорофєєва демонструє сталевий прес, тонку талію і довгі ніжки, до повного захоплення шанувальників.

Надя Дорофєєва поділилася пікантним знімком в купальнику (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"Забери сонце з собою", - підписала фото Надя.

Підписники поставили знімку понад 96 тисяч лайків і викупали співачку в компліментах.

  • Ну така красива
  • Який прес у Надії
  • І без сонця дивимося на фотки і стає жарко
  • Красива дуже!!!
  • Богиня
  • Купальник обладнаний
  • Нереально красива
  • Прес вогонь
  • Фігура, про яку я мрію
  • Заздрю Дантесу
  • Яка ж шикарна фігура
  • Дуже гарна дівчина

Не обійшлося і без милого фото з коханим - зірка зробила кумедне селфі в дзеркалі, тримаючи Дантеса за руку. На артистах - комфортні відпускні наряди у вигляді шортів і футболок.

Дорофєєва і Дантес вперше відпочивають в Мексиці (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"Два в одному", - написала Дорофєєва.

Нагадаємо, раніше Дорофєєва топлес зважилася на одкровення в Мексиці і згадала про Потапа.

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Надя ДорофеєваВладимир Дантес