Стає жарко: Дорофєєва похвалилася сталевим пресом і витонченою фігурою в бікіні

Надя Дорофєєва разом з чоловіком Вадимиром Дантесом вперше відпочивають в Мексиці і відкривають для себе цю країну. До слова, вони вирушили туди за порадою своїх друзів Насті Каменських і Потапа, які просто обожнюють там бувати і зараз також знаходиться в Тулумі.
На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася гарячим фото і засвітила розкішну фігуру в купальнику.
Надя позувала на камеру в зеленому бікіні. На знімку вона сидить на бортику басейну і тримається руками за голову, прикривши очі. Волосся артистка заколола шпилькою - раніше дівчина скаржилася, що в цьому кліматі їй дуже складно справлятися зі своєю шевелюрою.
Відзначимо, що Дорофєєва демонструє сталевий прес, тонку талію і довгі ніжки, до повного захоплення шанувальників.
Надя Дорофєєва поділилася пікантним знімком в купальнику (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
"Забери сонце з собою", - підписала фото Надя.
Підписники поставили знімку понад 96 тисяч лайків і викупали співачку в компліментах.
Не обійшлося і без милого фото з коханим - зірка зробила кумедне селфі в дзеркалі, тримаючи Дантеса за руку. На артистах - комфортні відпускні наряди у вигляді шортів і футболок.
Дорофєєва і Дантес вперше відпочивають в Мексиці (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
"Два в одному", - написала Дорофєєва.
Нагадаємо, раніше Дорофєєва топлес зважилася на одкровення в Мексиці і згадала про Потапа.