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Не надо стесняться: Ким Кардашьян в "невидимом" бикини похвасталась роскошной фигурой

Автор: Lite

Ким Кардашьян не перестает публиковать соблазнительные фото в откровенных купальниках, демонстрируя свое знаменитую фигуру. В этот раз звезда остановилась на "невидимом" бикини, которое так популярно у знаменитостей. Бежевого оттенка, оно буквально слилось с кожей, создавая эффект голого тела. А впрочем, из-за размера купальник сам по себе открыл практически все.

Фото Ким, которое она выложила у себя в блоге, просто покорило фолловеров. Они не перестают ставить пылающие реакции и восхищаться красотой многодетной мамы.

Ким позирует на фоне экзотического пейзажа. Она сидит на залитом солнцем берегу, делая вид, что не хочет, чтобы ее снимали. Она выставила вперед руку, словно прикрываясь от камеры.

Ким Кардашьян отдыхает (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Я действительно стесняюсь", - написала звезда под фото. Чем только вызвала еще больше комментариев от своих подписчиков. "Горяча", "Ты никогда не говорила, что ты стеснительная", "Ох, так мило", "Идеальна", "Королева", - пишут фанаты 40-летней знаменитости.

Ранее мы писали, что Ким снялась в соблазнительной фотосессии вместе со своими младшими сестрами Кайли и Кендалл. Получилось, как всегда, горячо!

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Новости Украины Ким КардашьянКайли ДженнерКендалл Дженнер
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