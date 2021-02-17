Не треба соромитися: Кім Кардашьян в "невидимому" бікіні похвалилася розкішною фігурою

Кім Кардашьян не перестає публікувати спокусливі фото у відвертих купальниках, демонструючи своє знамениту фігуру . Цього разу зірка зупинилася на "невидимому" бікіні, яке таке популярне у знаменитостей. Бежевого відтінку, воно буквально злилося зі шкірою, створюючи ефект голого тіла. А втім, через розмір купальник сам по собі відкрив практично все.

Фото Кім, яке вона виклала у себе в блозі , просто підкорило фоловерів. Вони не перестають ставити палаючі реакції і захоплюватися красою багатодітної мами.

Кім позує на тлі екзотичного пейзажу. Вона сидить на залитому сонцем березі, роблячи вигляд, що не хоче, щоб її знімали. Вона виставила вперед руку, немов прикриваючись від камери.

Кім Кардашьян відпочиває (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Я соромлюся", - написала зірка під фото. Чим тільки викликала ще більше коментарів від своїх послідовувачів. "Гаряча", "Ти ніколи не казала, що ти сором'язлива", "Ох, так мило", "Ідеальна", "Королева", - пишуть фанати 40-річної знаменитості.