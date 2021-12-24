В стиле "Игры в кальмара": Слава Каминская с экс-мужем устроили яркую вечеринку для детей

На вечеринке были эффектные фотозоны, аниматоры, веселые развлечения и вкусные угощения. Конечно же, там присутсвовал и бывший муж Славы Эдгар Каминский, с которым они смогли остаться в хороших отношениях.

Сама певица нарядилась в костюм красного цвета - по аналогии с униформой охранников в сериале.

Слава с бывшим мужем устроили сыну и дочке веселый праздник (фото: instagram.com/babaslavka)

Организацию праздника Каминская доверила профессионалам.

"Мама я хорошая, а вот организатор из меня - на троечку. Поэтому, чтобы дети запомнили это праздник ярким, попросила Яну собрать нам крутой день рождения в стиле "Игры в кальмара". Быстро, четко, без лишних вопросов Яна сделала мега-шоу, где дети играли, а родители отдыхали. Конкурсы, аниматоры, все на высшем уровне", - поделилась звезда.

Пользователи сети оставили теплые слова в адрес Славы и ее семьи, при этом многие удивились выбору темы для детской вечеринки.