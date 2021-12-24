У стилі "Гри в кальмара": Слава Камінська з екс-чоловіком влаштували яскраву вечірку для дітей

На вечірці були ефектні фотозони, аніматори, веселі розваги та смачні частування. Звичайно ж, там був присутній і колишній чоловік слави Едгар Камінський, з яким вони змогли залишитися в хороших відносинах.

Сама співачка вбралася в костюм червоного кольору - за аналогією з уніформою охоронців в серіалі.

Слава з колишнім чоловіком влаштували синові і доньці веселе свято (фото: instagram.com/babaslavka)

Організацію свята Камінська довірила професіоналам.

"Мама я хороша, а ось організатор з мене - на трієчку. Тому, щоб діти запам'ятали це свято яскравим, попросила Яну зібрати нам крутий день народження в стилі "Гри в кальмара". Швидко, чітко, без зайвих запитань Яна зробила мега-шоу, де діти гралися, а батьки відпочивали. Конкурси, аніматори, все на вищому рівні", - поділилася зірка.

Користувачі мережі залишили теплі слова на адресу Слави і її сім'ї, при цьому багато хто здивувався вибору теми для дитячої вечірки.