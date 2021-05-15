В стиле Кармен: участницы "Холостяк 11" устроили битву роковых образов

Так, бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана — Анна Богдан пришла на церемонию в страстном и жгучем образе lady in red. Она красовалась в красном комбинезоне с брюками-палаццо и длинными атласными рукавами с разрезами. Талию девушка выделила черный поясом с камнями.

Анна, Даша и Розали покорили черно-красными образами роковых красоток (фото: instagram.com/stbua)

Анна блистала в total red наряде (instagram.com/kate_ilchenko_)

24-летняя харьковчанка, певица и модель Розали Номбре появилась на церемонии в оригинальном черном комбинезон с нюдовой диагональной полоской, разрезами спереди на брюках-клеш и контрастной красной бахромой в области талии. Плечи комбинезона были украшены эполетами в виде черно-красных бутонов.

Розали показала образ для одинадцатой церемонии роз ( фото: instagram.com/rosali_kovbasa)

Розали выгодно подчеркнула стройную фигуру экстравагантныым комбинезоном (instagram.com/kate_ilchenko_)

Блондинка и спортсменка Дарья Ставничая предстала перед холостяком в черном атласном платье с прозрачной вставкой в районе декольте и двумя разрезами на подоле, а также изюминкой образа - красным рукавом-шлейфом.

Даша покинула проект, но настроена оптимистично (фото: instagram.com/stbua)

К слову, Михаил распрощался с Дашей прямо перед финалом и девушка уехала домой. Она поделилась своими переживаниями и эмоциями с подписчиками.

"У нас с Мишей было счастливое начало, красивая история наполнена волнением, искренностью,влюбленностью,но к сожалению этой истории пора заканчиваться. Проект просто развернул меня на 180° и показал, что все же не стоит бояться и скрывать свои чувства. Конечно же очень жаль,что на этом этапе наши отношения были прерваны, но жизнь на этом не остановилась! Конечно был изменен путь направления, но он ведет к лучшему! И я этом уверенна", - оптимистично подчеркнула девушка.