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У стилі Кармен: учасниці "Холостяк 11" влаштували битву фатальних образів

Автор: Lite

Одинадцятий випуск проекту "Холостяк 11" ознаменувався великими змінами, яких раніше в шоу ніколи не було – Михайло Заливако попрощався з однією з фавориток, зате дозволив повернутися учасниці, яка вибула. Варто зазначити, що церемонія троянд була напруженою, як ніколи, а трійка учасниць блищала в чорно-червоних вбраннях в стилі сучасної Кармен. Пропонуємо оцінити луки Розалі, Даші і Анни і вибрати той, який вам більше до душі.

Фото з одинадцятої церемонії троянд з'явилися в Instagram каналу СТБ і в акаунтах учасниць.

Так, колишня дружина екс- глави офісу президента Андрія Богдана - Анна Богдан прийшла на церемонію в пристрасному і пекучому образі lady in red. Вона красувалася в червоному комбінезоні з брюками-палаццо і довгими атласними рукавами з розрізами. Талію дівчина виділила чорним поясом з камінням.

Анна, Даша і Розалі підкорили чорно-червоними образами фатальних красунь (фото: instagram.com/stbua)

Анна блищала в total red вбранні (instagram.com/kate_ilchenko_)

24-річна харків'янка, співачка і модель Розалі Номбре з'явилася на церемонії в оригінальному чорному комбінезоні з нюдовою діагональною смужкою, розрізами спереду на брюках-кльош і контрастною червоною бахромою в області талії. Плечі комбінезона були прикрашені еполетами у вигляді чорно-червоних бутонів.

Розалі показала образ для одинадцятої церемонії троянд ( фото: instagram.com/rosali_kovbasa)

Розалі вигідно підкреслила струнку фігуру екстравагантним комбінезоном (instagram.com/kate_ilchenko_)

Блондинка і спортсменка Дарина Ставнича постала перед холостяком в чорній атласній сукні з прозорою вставкою в районі декольте і двома розрізами на Подолі, а також родзинкою образу - червоним рукавом-шлейфом.

Даша покинула проект, але налаштована оптимістично (фото: instagram.com/stbua)

До слова, Михайло розпрощався з Дашею прямо перед фіналом і дівчина поїхала додому. Вона поділилася своїми переживаннями та емоціями з підписниками.

"У нас з Мішею був щасливий початок, красива історія наповнена хвилюванням, щирістю, закоханістю, але на жаль цій історії пора закінчуватися. Проект просто розгорнув мене на 180° і показав, що все ж не варто боятися і приховувати свої почуття. Звичайно ж дуже шкода, що на цьому етапі наші стосунки були перервані, але життя на цьому не зупинилася! Звичайно був змінений шлях напрямку, але він веде на краще! І я цьому впевнена", - оптимістично підкреслила дівчина.

Нагадаємо, що раніше Юлія Бельченко (Зайка), яка повернулася на проект, розповіла про свої емоції і зізналася в коханні Михайлу Заливако.

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