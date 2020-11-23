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Стильная и дерзкая: 62-летняя Шэрон Стоун порадовала цветущим внешним видом на домашнем фото

Автор: Lite

Звезда показала своего любимца

Шэрон Стоун показала новое домашнее фото, на котором предстала вместе со своим домашним любимцем - французским бульдогом. Стоун сидит на диване, а рядом разместился пес. "Воскресенье с Бандитом Стоуном", - написала голливудская звезда под забавным снимком. Даже для дома Шэрон подобрала необычный наряд, который сразу же вызвал фурор в сети.


Шэрон Стоун в новом образе (фото: instagram.com/sharonstone)

Она позирует в очередном ярком домашнем образе, который составили джемпер с пестрым принтом (здесь есть и крупный горох, и пионы, и индийское божество), красно-оранжевая косынка на голове, а также черные брюки. В завершение образа звезда "Основного инстинкта" надела очки в квадратной оправе с полупрозрачными стеклами. Актриса сделала легкий макияж, выровняв тон лица и подкрасив губы.

Сеть тут же отозвалась многочисленными комплиментами, называя актрису "божественной", "вечно молодой" и "невероятно стильной". И с этим сложно не согласиться! Также многие поинтересовались, как дела у сестры Шэрон, которая переболела ковидом. Стоун не стала отвечать фанатам, так как редко вступает в переписку под постами. Зато с удовольствием рассказывает все в своих видео, которыми делится достаточно часто.

Напомним, ранее Шэрон Стоун показала, как выглядит в обычной жизни без макияжа и укладок.

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Новости Украины актрисаШэрон Стоун