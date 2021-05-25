Стильная и дерзкая: юная дочь Джуда Лоу вышла в свет без нижнего белья

Новый пост звезда посвятила стильному и соблазнительному выходу в свет, который она продемонстрировала в своем блоге.

Вместе со своим парнем Айрис отправилась на "Формулу-1", подобрав для мероприятия стильный и сексуальный голубой костюм. Девушка позирует на фото в брюках со стрелками и ассиметричным верхом, а также укороченном топе с рукавами. Под него Айрис не стала надевать нижнее белье, что придало ее луку горячую нотку. Дополнили образ юной дочери Джуда Лоу изысканное колье с драгоценными камнями, часы и небольшая сумочка с длинными ручками.

Айрис Лоу с бойфрендом (фото: instagram.com/lirisaw)

Модель пришла на гонки вместе со своим бойфрендом, который оделся в этот раз под стать невесте: на парне были рубашка и брюки. В своих сториз Айрис запостила массу фото из отеля, где остановилась пара.